Эрдоган: «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию, по моей информации»

Эрдоган заявил, что Роналду переедет в Саудовскую Аравию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Криштиану Роналду переедет в Саудовскую Аравию.

«Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию», — цитирует Эрдогана Goal.com.

Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

На его счету 16 матчей и 3 гола за «МЮ» в этом сезоне.