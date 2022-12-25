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25 декабря, 23:42

Эрдоган: «Роналду перейдет в Саудовскую Аравию, по моей информации»

Эрдоган заявил, что Роналду переедет в Саудовскую Аравию
Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Криштиану Роналду переедет в Саудовскую Аравию.

«Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию», — цитирует Эрдогана Goal.com.

Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

На его счету 16 матчей и 3 гола за «МЮ» в этом сезоне.

Источник: https://www.goal.com/tr/haber/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-cristiano-ronaldo-yu-filistin-davasina-sahip-ciktigi-icin-harcadilar/bltccec7821c3a8edc3
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
1
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