Экс-игрок сборной Белоруссии Кульчий: «Когда играл против Модрича, мечтал, чтобы прозвучал финальный свисток»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Беларуси Александр Кульчий рассказал о самом запоминающемся матче за национальную команду.

«Против кого было тяжелее играть? Против Модрича, однозначно. Матч с хорватами в 2009-м — единственная игра в карьере, когда я мечтал, чтобы побыстрее прозвучал финальный свисток, и все закончилось», — цитирует экс-игрока бело-голубых.

Кульчий провел за сборную Белоруссии 102 матча и забил 5 голов.