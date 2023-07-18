Булыкин рассказал, почему предпочтет Мостового Слуцкому на должности тренера
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы назначил главным тренером команды в случае его назначения генеральным директором клуба, — Александра Мостового или Леонида Слуцкого.
«Смотря какой клуб и каких исполнителей хотят привести с собой оба кандидата. Но если отбросить в сторону все нюансы, конечно, возьму Мостового. Все-таки он молодой перспективный специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес. Боюсь, нам с ним будет тяжело найти общий язык. Посмотрев последние видео, вообще засомневался», — цитирует Булыкина RT.
52-летний Слуцкий тренировал «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити» и дугие команды. Последним местом его работы был «Рубин», который он покинул в 2022 году.
Мостовой является бывшим полузащитником «Спартака», «Сельты» и других клубов. В июле в РФС сообщили, что 54-летний специалист приступил к обучению на лицензию тренера.
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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