Булыкин: «Хочется, чтобы матчи ветеранов не были приурочены к какой-то дате. Нужно организовать «лигу легенд»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил организовать чемпионат среди ветеранов.

«Мне хочется, чтобы матчи ветеранов не были приурочены к какой-то дате, а создали мини-чемпионат, где сыграют легенды «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», «Крылья Советов», «Торпедо», «Спартака» и других топ-клубов. Нужно организовать «лигу легенд» и не надо приурочивать такие игры к датам, просто провести хороший чемпионат. Многим понравится такая идея — увидеть звезд прошлого, вспомнить про них. Клубы покажут, что они помнят историю и чтят ветеранов» — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Сегодня, 1 мая, в Волгограде состоится ретро-матч, в котором примут участие ветераны «Спартака», «Динамо» Сталинград и «Ротора». Встреча посвящена матчу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», которая прошла в 1943 году.