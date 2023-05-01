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Сегодня, 14:39

Булыкин: «Хочется, чтобы матчи ветеранов не были приурочены к какой-то дате. Нужно организовать «лигу легенд»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил организовать чемпионат среди ветеранов.

«Мне хочется, чтобы матчи ветеранов не были приурочены к какой-то дате, а создали мини-чемпионат, где сыграют легенды «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», «Крылья Советов», «Торпедо», «Спартака» и других топ-клубов. Нужно организовать «лигу легенд» и не надо приурочивать такие игры к датам, просто провести хороший чемпионат. Многим понравится такая идея — увидеть звезд прошлого, вспомнить про них. Клубы покажут, что они помнят историю и чтят ветеранов» — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Сегодня, 1 мая, в Волгограде состоится ретро-матч, в котором примут участие ветераны «Спартака», «Динамо» Сталинград и «Ротора». Встреча посвящена матчу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», которая прошла в 1943 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-khochetsya-chtoby-matchi-veteranov-ne-byli-priurocheny-k-kakoi-to-date-a-sozdali-mini-chempionat-247615/
Дмитрий Булыкин
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив – Сочи
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Спартак

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Крылья Советов

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П
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Зенит

 8
И К Ж
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Гленн Бейл

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 15 1 2
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