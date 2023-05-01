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Сегодня, 13:09

Игроки «Спартака», «Динамо» и «Ротора» отправятся на Матч Победы на ретроавтобусах

Алина Савинова
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Организаторы Матча Победы, который состоится в Волгограде, довезут участников встречи на стадион на ретроавтобусах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игроки приедут на стадион на автобусах ЗИС, которые были созданы еще до Великой Отечественной войны.

Матч Победы пройдет сегодня, 1 мая. В игре примут участие легенды «Динамо» Сталинград, московского «Спартака» и «Ротора».

Встреча приурочена к 80-летию матча сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», который вошел в историю как Матч на руинах Сталинграда.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolisty-spartaka-dinamo-i-rotora-otpravyatsya-na-match-pobedy-na-retroavtobusah/
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ФК Ротор
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

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 15 1 2
Илья Кутепов

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