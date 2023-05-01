Игроки «Спартака», «Динамо» и «Ротора» отправятся на Матч Победы на ретроавтобусах

Организаторы Матча Победы, который состоится в Волгограде, довезут участников встречи на стадион на ретроавтобусах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игроки приедут на стадион на автобусах ЗИС, которые были созданы еще до Великой Отечественной войны.

Матч Победы пройдет сегодня, 1 мая. В игре примут участие легенды «Динамо» Сталинград, московского «Спартака» и «Ротора».

Встреча приурочена к 80-летию матча сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», который вошел в историю как Матч на руинах Сталинграда.