Бояринцев: «Мой дед первый бой принял на Мамаевом кургане и дошел от Сталинграда до Праги»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о своем деде перед Матчем Победы.

«Мой дед — Валентин Федорович Бояринцев — родом из Сталинграда, тут и принял свой первый бой. Ему как раз 18 исполнилось... Потом дошел от Сталинграда до Праги. Я приходил на Курган с бабушкой, один из ее знакомых фронтовиков рассказывал: «А здесь мы пошли в рукопашную...» Деда же я не запомнил — мне было всего четыре месяца, когда его не стало», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Матч Победы пройдет сегодня, 1 мая, в Волгограде. В игре примут участие легенды «Динамо» Сталинград, московского «Спартака» и «Ротора».

Встреча приурочена к 80-летию матча сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», который вошел в историю как Матч на руинах Сталинграда.