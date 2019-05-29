Блаттер подаст в суд на Инфантино и ФИФА в течение месяца

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать в суд на Международную Федерацию футбола и нынешнего главу организации Джанни Инфантино, утверждает L’Equipe.

83-летний швейцарец в 2015 году покинул пост президента ФИФА в связи с коррупционным скандалом, в котором его обвиняли.

– Это очень сложное гражданское и уголовное дело. Первоочередная жалоба – моральный вред, который нанесла мне ФИФА, публикуя цифры, которые не соответствуют действительности. Федерация даже не попыталась проверить факты, учитывая запросы моих адвокатов, – приводит слова Блаттера L’Equipe.

СМИ: Блаттер подаст иск против ФИФА. Он хочет вернуть коллекцию часов