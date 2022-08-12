Бензема, Куртуа, Де Брейне номинированы на награду УЕФА лучшему игроку сезона-2021/22

Стали известны номинанты на награду Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшему игроку сезона-2021/22.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на звание претендуют нападающий «Реала» Карим Бензема, вратарь «Реала» Тибо Куртуа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Бензема в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов. Куртуа был признан лучшим голкипером турнира. Де Брейне был признан игроком сезона в АПЛ, где вновь стал чемпионом.

Торжественная церемония, на которой будет объявлен лучший, состоится 25 августа.

Отметим, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые не попали в число 15 лучших игроков года по версии УЕФА.