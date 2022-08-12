Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) Результаты БЕТСИТИ Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов
Главная
Футбол

Сегодня, 15:48

Бензема, Куртуа, Де Брейне номинированы на награду УЕФА лучшему игроку сезона-2021/22

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, Тибо Куртуа и Кевин де Брейне.
Фото УЕФА

Стали известны номинанты на награду Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшему игроку сезона-2021/22.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на звание претендуют нападающий «Реала» Карим Бензема, вратарь «Реала» Тибо Куртуа, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Бензема в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов. Куртуа был признан лучшим голкипером турнира. Де Брейне был признан игроком сезона в АПЛ, где вновь стал чемпионом.

Торжественная церемония, на которой будет объявлен лучший, состоится 25 августа.

Отметим, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые не попали в число 15 лучших игроков года по версии УЕФА.

Источник: https://ru.uefa.com/insideuefa/awards/news/0278-15d968a42e51-a4d49da38632-1000--лучшии-футболист-сезона/
Карим Бензема
Кевин де Брейне
Тибо Куртуа
Футбол
УЕФА
1
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС выдал арене «А-4» в Бумагогорске сертификат высшей категории
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости