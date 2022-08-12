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Сегодня, 15:30

Анчелотти, Гвардиола и Клопп номинированы на награду УЕФА лучшему тренеру сезона-2021/22

Карен Саркисян
Корреспондент
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Стали известны номинанты на награду Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшему тренеру сезона-2021/22.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на звание претендуют главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а также Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Юрген Клопп из «Ливерпуля».

По итогам прошедшего сезона «Реал» под руководством Анчелотти выиграл Лигу чемпионов и ла лигу. «Манчестер Сити» выиграл английскую премьер-лигу (АПЛ), а «Ливерпуль» занял второе место в АПЛ и проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому клубу.

Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Юрген Клопп
УЕФА
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