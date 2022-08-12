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Вратарь «Буде-Глимта» Хайкин о травме: «Судя по всему, худшее позади»

Вратарь «Буде-Глимта» Хайкин дал комментарий после полученной травмы в квалификации Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин поделился эмоциями после полученной травмы в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Жальгириса» (1:1).

«Всем привет. Вышли в плей-офф ЛЧ! История. Но хотим больше. К сожалению, я был вынужден попросить замену в начале матча после неприятного столкновения с игроком «Жальгириса». Судя по всему, худшее позади. Сегодняшнюю игру «Буде» буду смотреть дома, но, надеюсь, уже скоро вернусь в общую группу», — написал Хайкин на своей странице в соцсети.

27-летний вратарь был заменен на 15-й минуте встречи после неудачного подката от игрока соперника. Россиянин покинул стадион на костылях.

В итоге «Буде-Глимт» прошел в финал квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Динамо» Загреб.

Никита Хайкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
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