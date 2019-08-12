"Атлетик" продлил контракт с Иньяки Уильямсом до 2028 года

"Атлетик" продлил контракт с нападающим Иньяки Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщает официальный сайт клуба из Бильбао.

Сумма отступных за 25-летнего испанца теперь составляет 135 миллионов евро.

Уильямс дебютировал за "Атлетик" в 2014 году. С тех пор он провел за команду 204 матча и забил 49 мячей. Этим летом форвардом активно интересовался "Манчестер Юнайтед".