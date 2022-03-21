Аршавин, Тихонов и Филимонов проведут в Екатеринбурге мастер-класс для школьников

24 марта, в Екатеринбурге, в манеже «Урал» более 300 детей из школ — участников проекта «Футбол в школе» примут участие в мастер-классах от легенд сборной России.

Андрей Аршавин, Андрей Тихонов и Александр Филимонов, Руслан Пименов и Елена Терехова отработают с детьми отдельные упражнения на поле и сыграют со школьниками в футбол.

«Сейчас реалии таковы, что ребята стали меньше играть в футбол во дворах — а именно двор был тем местом, где наш футбол начинался. Реализация такого проекта, как «Футбол в школе» позволяет создать условия для того, чтобы дети могли полюбить и выбрать именно эту игру. Задача остается прежней — вовлечь детей, помочь им заразиться эмоциями, которые дает только футбол. Именно такие фестивали — это то, что ребята запомнят. Это поможет им сделать еще один шаг в большой футбол», — сказал Тихонов.

«Урок футбола», организованный РФС при поддержке «Трубной металлургической компании» — часть большого проекта «Футбол в школе», а Свердловская область стала одним из восьми пилотных регионов проекта в 2021 году. Он призван вовлечь детей и подростков в самый популярный спорт в мире и сделать из обычных школ настоящие центры футбольной жизни в своем районе или регионе.