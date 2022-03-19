Андрей Канчельскис выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Бахарева

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни украинского полузащитника Алексея Бахарева.

«Мои соболезнования, — сказал Канчельскис «СЭ». — Полгода он играл у меня в «Носте» Новотроицк. Было здорово. Очень он помог нам. Хороший футболист и хороший человек. Очень жаль!»

Бахарев скончался на 46-м году жизни. Он выступал за «Спартак» в 1997 году. Вместе с командой Бахарев стал чемпионом России-1997/98.

Также он выступал за донецкий «Шахтер», тольяттинскую «Ладу» и волгоградский «Ротор». На счету футболиста по одному матчу за сборные России и Украины.