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Экс-футболист «Спартака» Николай Осянин умер на 81-м году жизни

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Осянин.
Фото «СЭ» архив

Ушел из жизни бывший футболист «Спартака» Николай Осянин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ему было 80 лет.

За «Спартак» он выступал с 1966 по 1971, а также с 1974 по 1976 год. Всего за красно-белых Осянин провел 288 матчей и забил 59 голов.

В составе «Спартака» он становился чемпионом СССР (1969), победителем Кубка СССР (1971), серебряным и бронзовым призером чемпионата страны (1968, 1974 и 1970).

С 1977 по 1989 год Николай Осянин работал тренером в школе «Спартака».

Источник: https://spartak.com/news/2022-03-21-umer_nikolay_osyanin/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Николай Осянин
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