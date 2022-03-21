Экс-футболист «Спартака» Николай Осянин умер на 81-м году жизни

Ушел из жизни бывший футболист «Спартака» Николай Осянин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ему было 80 лет.

За «Спартак» он выступал с 1966 по 1971, а также с 1974 по 1976 год. Всего за красно-белых Осянин провел 288 матчей и забил 59 голов.

В составе «Спартака» он становился чемпионом СССР (1969), победителем Кубка СССР (1971), серебряным и бронзовым призером чемпионата страны (1968, 1974 и 1970).

С 1977 по 1989 год Николай Осянин работал тренером в школе «Спартака».