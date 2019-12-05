39 россиян вошли в список международных арбитров ФИФА

Судейский комитет ФИФА утвердил список международных арбитров на 2020 год, сообщает официальный сайт РФС. Российское представительство составило 39 человек.

Судьи (мужчины) — 9 человек: Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев.

Ассистенты судьи (мужчины) — 10 чел.: Антон Аверьянов, Егор Болховитин, Алексей Воронцов, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев.

Судьи (женщины) — 4 чел.: Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева, Анастасия Пустовойтова.

Ассистенты судьи (женщины) — 6 чел.: Сабина Валиева, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Юлия Петрова, Екатерина Чернова.

Футзал (мужчины) — 4 чел.: Григорий Зеленцов, Владимир Кадыков, Юрий Неверов, Иван Шабанов.

Футзал (женщины) — 2 чел.: Татьяна Болтнева, Ирина Великанова.

Пляжный футбол — 4 чел.: Роман Борисов, Виктор Листратов, Васиф Мамедов, Денис Смольянинов.