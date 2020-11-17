Скандал в Лиге наций: Украину могут отправить в Лигу В без игры. Все из-за коронавируса

Власти Швейцарии отменили матч жовто-блакитных с местной сборной

Что произошло

Сегодня вечером в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций в Люцерне должны были сыграть сборные Швейцарии и Украины. Однако днем Украинская ассоциация футбола объявила об отмене игры: «УЕФА сообщил УАФ, что матч Лиги наций Швейцария — Украина не состоится в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины».

Важное добавление от гостей: «Заметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарский футбольный союз готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА».

В чем причины

В коронавирусе. Сборная Украины снова пострадала от COVID-19. В октябре она потеряла полтора десятка игроков из-за положительных тестов, но резервным составом сенсационно сумела победить Испанию. Сейчас ситуация хуже, хотя зараженных меньше: футболисты Мораес, Кривцов, Малиновский, Макаренко, Соболь и Ризнык, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой. У Кривцова и Мораеса ковид уже был этой осенью — в «Шахтере».

Все из-за правил местных властей. Все инфицированные уже прилетели в Люцерн, когда стало известно о положительных тестах, поэтому они изолировались в номерах отеля. Согласно медицинскому регламенту УЕФА, матч должен состояться, если у каждой из команд есть хотя бы 13 футболистов, включая вратаря. У Украины с этим проблем не возникало (в понедельник тренировались 18 человек), у Швейцарии тоже. Хотя главный тренер хозяев Владимир Петкович на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команда недосчиталась четверых из-за коронавируса.

Футбольные федерации Украины и Швейцарии выступали за проведение матча, УЕФА поддерживала такой вариант. Однако против игры выступили власти кантона Люцерн: они настояли на том, чтобы все прилетевшие гости отправились на карантин, поскольку входят в контактную группу. Переговоры продолжались все утро вторника, но госорганы остались непреклонными.

? Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarant?ne f?r ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchf?hrung von Schweiz — Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage gekl?rt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — ?? Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Что дальше

Неизвестно. Швейцарское издание Blick пишет, что рабочим вариантом был перенос встречи на 18 ноября — к этому дню украинцы успели бы заявить и привезти в Люцерн футболистов молодежной и юношеской сборных, не контактировавших с основой. Есть и радикальный выход: жеребьевка. Для этого украинцам нужно доказать, что они не виноваты во вспышке коронавируса (в медрегламенте УЕФА есть такая лазейка). Если игра не состоится, то исход определят жребием — 1:0 в чью-либо пользу либо 0:0.

Возможно, что команде Андрея Шевченко засчитают поражение. Но украинское издание Sport Arena сообщает, что УАФ в этом случае может подать протест. Вероятность проведения матча все еще сохраняется — не исключено, что его перенесут в другой кантон Швейцарии.

Усложняет ситуацию принципиальность встречи. Украина и Швейцария занимают два последних места в группе 4 Лиги А. Команде Андрея Шевченко достаточно ничьей, чтобы сохранить место в элитном дивизионе, а присуждение поражения со счетом что 0:1, что 0:3 отправят ее в Лигу В. Поэтому жовто-блакитные заинтересованы в проведении игры.