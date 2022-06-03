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Португалия спасла матч без помощи Роналду, Кухта забил за Чехию, у Хвичи «гол плюс пас»

Испания и Португалия сыграли вничью, а Кухта забил за Чехию в Лиге наций
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матч Лиги наций между Испанией и Португалией (1:1).
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в среду матчей Лига наций.

Промах Альбы

Лига А

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Benito Villamarin (Севилья)
Испания
1:1
Португалия
Голы
Мората, 25 (1:0), Орта, 82 (1:1)
Испания
Симон Аспиликуэта Пау Торрес Льоренте Жорди Альба Бускетс Гави (Льоренте, 81) Торрес (Коке, 62) Солер (Ольмо, 62) Сарабия Мората (Рауль де Томас, 70)
Португалия
Кошта Пепе Рафаэл Геррейру Жоау Канселу Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 46) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Матеус Нунес, 81) Данилу Перрейра Отавиу (Гонсалу Гедеш, 62) Андре Силва (Криштиану Роналду, 62) Леан (Орта, 72)
Предупреждения
Сарабия 37’, Льоренте 72’, Бускетс 90+2’  -  Жоау Моутинью 38’, Бернарду Силва 39’, Матеус Нунес 84’, Рафаэл Геррейру 89’, Пепе 90+3’
Судьи
Оливер (Англия)

В среду Лига наций стартовала скромно, оказавшись в тени Финалиссимы и плей-офф отбора на ЧМ-2022. Уэльс мыслями явно был в в воскресном финале квалификации, а голова в кои-то веки не забившего за Польшу Левандовски сейчас забита разводом с «Баварией» и возможным переходом в «Барселону». Зато в четверг турнир начался по-настоящему — первой топовой игрой, которые в ближайшее время будут проходить практически в ежедневном режиме.

Правда, Криштиану Роналду начал игру в Севилье на скамейке запасных, благодаря чему слева в португальской атакующей тройке действовал один из героев чемпионского сезона «Милана» Рафаэл Леау. Именно он мог открыть счет, но из центра штрафной ударил выше, а в вскоре Испания забила после образцовой атаки. Ключевой фигурой в комбинации стал Мората, который остроумно пропустил передачу Гави на Сарабию и резким рывком открылся под пас на пустой угол.

Это был 26 гол форварда за сборную, что обеспечило ему седьмое место в рейтинге лучших снайперов «Красной фурии». Мората обогнал Эмилио Бутрагеньо и находится на дистанции одного удара от Фернандо Морьентеса. Еще одна любопытная цифра — 134-й матч Серхио Бускетса за сборную. Это третий результат в истории, а опередил полузащитник «Барселоны» своего бывшего партнера, а ныне клубного тренера Хави.

В целом же можно было констатировать, что Испания выглядела более системной командой в плане построения игры. Если бы не промах Мораты, хозяева вряд ли упустили бы победу, а свой шанс Португалия все же нашла. Точнее, он был вторым, так как ранее Унаи Симон блестяще отбил ногой удар Леау. Забили же гости уже с Роналду на поле, но без его помощи.

В роли неожиданного героя выступил никогда не забивавший на таком уровне Рикарду Орта, хотя ему оставалось просто не промахнуться после идеальной передачи Жоау Канселу. В концовке же Испания обязана была возвращать себе преимущество, однако наносивший удар головой Жорди Альба не попал в пустой угол.

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
2:1
Швейцария
Голы
Кухта, 11 (1:0), Окафор, 44 (1:1), Соу, 58 (2:1)
Чехия
Вацлик Зима Брабец Цоуфал Зелены (Матею, 87) Крейчи Янкто (Пешек, 67) Садилек (Калвах, 84) Соучек Хложек (Юречка, 87) Кухта (Лингр, 67)
Швейцария
Зоммер Видмер Эльведи Родригес (Лотомба, 87) Шер Окафор (Цубер, 68) Фройлер Джака Соу (Шакири, 68) Варгас (Сеферович, 87) Эмболо (Гавранович, 90+2)
Предупреждения
Брабец 20’, Крейчи 80’  -  Эльведи 31’, Шер 35’
Судьи
Зиберт (Германия)

Обмен голами в первом тайме обеспечили ошибки защитников. Гости не разобрались, кому и как выбивать мяч, который из аута забросил к площади ворот Цоуфал, и возникшей неразберихой образцово воспользовался нападающий «Локомотива» Кухта. А перед уходом на перерыв серия рикошетов обернулась тем, что ворота из убойной позиции расстрелял Окафор.

Ключевые факторы чешской победы — игра Вацлика и Кухты. Голкипер совершил несколько ярких спасений, а форвард после первого гола за сборную стал героем решающей атаки. Навязав борьбу Соу и пытаясь сыграть на опережение, он заставил соперника срезать мяч в собственные ворота.

Группа A2

И

В

Н

П

М

О

Чехия

1

1

0

0

2-1

3

Португалия

1

0

1

0

1-1

1

Испания

1

0

1

0

1-1

1

Швейцария

1

0

0

1

1-2

0

Победный гол Холанна

Лига В

Лига наций B. Группа 4
02 июн, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
0:1
Норвегия
Голы
Холанн, 26 (0:1)
Сербия
Милинкович-Савич Павлович Миленкович Велькович (Эракович, 75) Гудель (Йович, 46) Тадич Лукич (Живкович, 69) Костич (Груич, 69) Милинкович-Савич Лазович (Радоньич, 69) Митрович
Норвегия
Нюланн Эстигор Страндберг Мелинг Педерсен Берге (Меллер Дели, 75) Эдегор Эль-Юнусси (Рюерсон, 88) Эурснес (Торстведт, 76) Кинг (Серлот, 46) Холанн (Торсби, 67)
Предупреждения
Митрович 61’  -  Эурснес 3’, Мелинг 82’
Судьи
Рачковски (Польша)
Лига наций B. Группа 4
02 июн, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
0:2
Швеция
Голы
Форсберг, 39 (0:1), Кулушевски, 88 (0:2)
Словения
Облак Сикошек (Карничник, 64) Блажич Мевля (Вербич, 76) Стоянович Бийол Зайц (Ловрич, 66) Куртич Гнезда Черин Шпорар (Шешко, 46) Целар (Захович, 82)
Швеция
Ульсен Нильссон Андерссон (Крафт, 65) Аугустинссон Старфельт (Милошевич, 45+2) Классон Форсберг Чельстрем (Каюсте, 79) Ольссон (Сванберг, 66) Кулушевски Исак (Куайзон, 80)
Предупреждения
Стоянович 37’, Зайц 41’  -  Ольссон 43’, Крафт 83’, Кулушевски 85’
Судьи
Бюке (Франция)

В самой интересной по составу группе лиги В по итогам первого тайма скандинавы обыгрывали в гостях балканские сборные. Сербов огорчил Холанн, который сначала упустил отличный момент, но вскоре исправился, идеально сыграв на опережении после прострела Педерсена. Швеции же невольно помог защитник ЦСКА Бийол, зацепивший в штрафной экс-футболиста «Краснодара» Классона. Несмотря на протесты словенцев арбитр указал на 11-метровую отметку, а оттуда Форсберг обычно не промахивается. В итоге победа шведов получилась более уверенной, тогда как преимущество Норвегии отстоял блестяще сыгравший в воротах Нюланн.

Группа B4

И

В

Н

П

М

О

Швеция

1

1

0

0

2-0

3

Норвегия

1

1

0

0

1-0

3

Сербия

1

0

0

1

0-1

0

Словения

1

0

0

1

0-2

0
Лига наций B. Группа 2
02 июн, 21:45. Sammy Ofer (Хайфа)
Израиль
2:2
Исландия
Голы
Абада, 25 (1:0), Хельгасон, 42 (1:1), Сигурдссон, 53 (1:2), Вайссман, 84 (2:2)
Израиль
Марсиано Лейднер Даса Мигел Витор Гольдберг Перец (Глазер, 73) Абу Фани (Жабер, 61) Карзев (Барибо, 73) Даббур (Вайссман, 62) Соломон Абада (Ацили, 80)
Исландия
Рунарссон Сампстед Бьярнасон (Оулафссон, 46) Гретарссон Магнуссон Сигурдссон Бьяднасон (Трандарсон, 89) Торстейнссон (Тоурдарсон, 78) Хельгасон Харальдссон (Андерсон, 78) Гудьонсен (Гудмундссон, 60)
Предупреждения
Карзев 66’  -  Хельгасон 17’, Бьяднасон 79’, Сигурдссон 82’
Судьи
Трейманис (Латвия)

В группе, где должна была играть сборная России, волевую победу Исландии мог принести Арнор Сигурдссон, который во время аренды из ЦСКА в «Венецию» не забил в Италии ни одного гола. Больше того — это первый мяч вингера с 22 ноября 2020 года, когда он в РПЛ поразил ворота «Сочи».

В роли ассистента выступил вспоровший оборону соперника классным пасом Магнуссон, однако именно экс-армеец допустил в концовке роковую позиционную ошибку. Он банально не просчитал траекторию навеса, и мяч перелетел через его голову к уже не промахнувшемуся Вайсманну.

Грузия начала с разгромной победы

Лига С

Лига наций C. Группа 4
02 июн, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
4:0
Гибралтар
Голы
Кварацхелия, 12 (1:0), Кашия, 33 (2:0), Микаутадзе, 87 (3:0), Казаишвили, 88 (4:0)
Грузия
Лория Какабадзе Хочолава Кашия (Кобахидзе, 63) Абурджания (Казаишвили, 63) Кварацхелия (Китейшвили, 63) Меквабишвили Чакветадзе (Квеквескири, 78) Лобжанидзе Цитаишвили (Гиорбелидзе, 40) Микаутадзе
Гибралтар
Коулинг Джолли (Муэли, 66) Бернарду Лопеш Аннесли (Валарино, 66) Уайсмэн Чиполина Ронан (Торилья, 46) Бритто Уокер (Эрнандес, 73) Кашаро Стич (Кумбс, 46)
Предупреждения
Чакветадзе 36’, Гиорбелидзе 44’  -  Джолли 32’, Бритто 36’, Кашаро 80’
Судьи
Крог (Дания)

Возросшая посещаемость чемпионата Грузии после возвращения на родину Кварацхелии перенеслась и на матчи сборной. Даже такой скоромный соперник, как Гибралтар, собрал внушительную аудиторию на стадионе имени Бориса Пайчадзе. И те, кто специально шел на Хвичу, точно не были разочарованы. Уже в первом тайме бывший футболист «Рубина» сначала открыл счет, оторвавшись от защитников и перебросив вратаря, а потом со штрафного выполнил результативный навес на Кашию.

Но, наверное, одним из лучших игроков матча следует признать Коулинга. Если бы не безумное количество сейвов гибралтарского голкипера, для гостей все могло завершиться сокрушительным разгромом. В концовке его пару раз огорчили в ситуациях, когда измученная нескончаемым давлением оборона откровенно поплыла, и ее добили две идеальных голевых передачи Лобжанидзе.

Группа 4

И

В

Н

П

М

О

Грузия

1

1

0

0

4-0

3

Сев.Македония

1

0

1

0

1-1

1

Болгария

1

0

1

0

1-1

1

Гибралтар

1

0

0

1

0-4

0

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Альваро Мората
Виктор Классон
Жорди Альба
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Хвича Кварацхелия
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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