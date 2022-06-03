Португалия спасла матч без помощи Роналду, Кухта забил за Чехию, у Хвичи «гол плюс пас»

Обзор состоявшихся в среду матчей Лига наций.

Промах Альбы

Лига А

В среду Лига наций стартовала скромно, оказавшись в тени Финалиссимы и плей-офф отбора на ЧМ-2022. Уэльс мыслями явно был в в воскресном финале квалификации, а голова в кои-то веки не забившего за Польшу Левандовски сейчас забита разводом с «Баварией» и возможным переходом в «Барселону». Зато в четверг турнир начался по-настоящему — первой топовой игрой, которые в ближайшее время будут проходить практически в ежедневном режиме.

Правда, Криштиану Роналду начал игру в Севилье на скамейке запасных, благодаря чему слева в португальской атакующей тройке действовал один из героев чемпионского сезона «Милана» Рафаэл Леау. Именно он мог открыть счет, но из центра штрафной ударил выше, а в вскоре Испания забила после образцовой атаки. Ключевой фигурой в комбинации стал Мората, который остроумно пропустил передачу Гави на Сарабию и резким рывком открылся под пас на пустой угол.

Это был 26 гол форварда за сборную, что обеспечило ему седьмое место в рейтинге лучших снайперов «Красной фурии». Мората обогнал Эмилио Бутрагеньо и находится на дистанции одного удара от Фернандо Морьентеса. Еще одна любопытная цифра — 134-й матч Серхио Бускетса за сборную. Это третий результат в истории, а опередил полузащитник «Барселоны» своего бывшего партнера, а ныне клубного тренера Хави.

В целом же можно было констатировать, что Испания выглядела более системной командой в плане построения игры. Если бы не промах Мораты, хозяева вряд ли упустили бы победу, а свой шанс Португалия все же нашла. Точнее, он был вторым, так как ранее Унаи Симон блестяще отбил ногой удар Леау. Забили же гости уже с Роналду на поле, но без его помощи.

В роли неожиданного героя выступил никогда не забивавший на таком уровне Рикарду Орта, хотя ему оставалось просто не промахнуться после идеальной передачи Жоау Канселу. В концовке же Испания обязана была возвращать себе преимущество, однако наносивший удар головой Жорди Альба не попал в пустой угол.

Обмен голами в первом тайме обеспечили ошибки защитников. Гости не разобрались, кому и как выбивать мяч, который из аута забросил к площади ворот Цоуфал, и возникшей неразберихой образцово воспользовался нападающий «Локомотива» Кухта. А перед уходом на перерыв серия рикошетов обернулась тем, что ворота из убойной позиции расстрелял Окафор.

Ключевые факторы чешской победы — игра Вацлика и Кухты. Голкипер совершил несколько ярких спасений, а форвард после первого гола за сборную стал героем решающей атаки. Навязав борьбу Соу и пытаясь сыграть на опережение, он заставил соперника срезать мяч в собственные ворота.

Группа A2 И В Н П М О Чехия 1 1 0 0 2-1 3 Португалия 1 0 1 0 1-1 1 Испания 1 0 1 0 1-1 1 Швейцария 1 0 0 1 1-2 0

Победный гол Холанна

Лига В

В самой интересной по составу группе лиги В по итогам первого тайма скандинавы обыгрывали в гостях балканские сборные. Сербов огорчил Холанн, который сначала упустил отличный момент, но вскоре исправился, идеально сыграв на опережении после прострела Педерсена. Швеции же невольно помог защитник ЦСКА Бийол, зацепивший в штрафной экс-футболиста «Краснодара» Классона. Несмотря на протесты словенцев арбитр указал на 11-метровую отметку, а оттуда Форсберг обычно не промахивается. В итоге победа шведов получилась более уверенной, тогда как преимущество Норвегии отстоял блестяще сыгравший в воротах Нюланн.

Группа B4 И В Н П М О Швеция 1 1 0 0 2-0 3 Норвегия 1 1 0 0 1-0 3 Сербия 1 0 0 1 0-1 0 Словения 1 0 0 1 0-2 0

В группе, где должна была играть сборная России, волевую победу Исландии мог принести Арнор Сигурдссон, который во время аренды из ЦСКА в «Венецию» не забил в Италии ни одного гола. Больше того — это первый мяч вингера с 22 ноября 2020 года, когда он в РПЛ поразил ворота «Сочи».

В роли ассистента выступил вспоровший оборону соперника классным пасом Магнуссон, однако именно экс-армеец допустил в концовке роковую позиционную ошибку. Он банально не просчитал траекторию навеса, и мяч перелетел через его голову к уже не промахнувшемуся Вайсманну.

Грузия начала с разгромной победы

Лига С

Возросшая посещаемость чемпионата Грузии после возвращения на родину Кварацхелии перенеслась и на матчи сборной. Даже такой скоромный соперник, как Гибралтар, собрал внушительную аудиторию на стадионе имени Бориса Пайчадзе. И те, кто специально шел на Хвичу, точно не были разочарованы. Уже в первом тайме бывший футболист «Рубина» сначала открыл счет, оторвавшись от защитников и перебросив вратаря, а потом со штрафного выполнил результативный навес на Кашию.

Но, наверное, одним из лучших игроков матча следует признать Коулинга. Если бы не безумное количество сейвов гибралтарского голкипера, для гостей все могло завершиться сокрушительным разгромом. В концовке его пару раз огорчили в ситуациях, когда измученная нескончаемым давлением оборона откровенно поплыла, и ее добили две идеальных голевых передачи Лобжанидзе.

Группа 4 И В Н П М О Грузия 1 1 0 0 4-0 3 Сев.Македония 1 0 1 0 1-1 1 Болгария 1 0 1 0 1-1 1 Гибралтар 1 0 0 1 0-4 0

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