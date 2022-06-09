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Украина выиграла первый матч после непопадания на ЧМ-2022. Вторым составом победили Ирландию

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
8 июня. Ирландия — Украина — 0:1.
Фото Reuters
В Дублине, в отличие от Кардиффа, все было очень спокойно.
Лига наций B. Группа 1
08 июн, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
0:1
Украина
Голы
Цыганков, 47 (0:1)
Ирландия
Келлехер Кристи (Браун, 69) Стивенс (Макклин, 70) Даффи Иган (О`Ши, 62) Коллинз Каллен Хендрик Найт Робинсон (Обафеми, 70) Огбене (Гамильтон, 78)
Украина
Лунин Сирота Попов Миколенко Бондарь Качараба (Караваев, 72) Сидорчук (Игнатенко, 88) Шапаренко Довбик (Сикан, 80) Мудрик (Пихаленок, 73) Зубков (Цыганков, 46)
Предупреждения
Каллен 54’  -  Миколенко 77’
Судьи
Глова (Словакия)

И Украина, и Ирландия не попали на ЧМ-2022. Украинцы три дня назад в финале стыкового мини-турнира проиграли Уэльсу (0:1), а «парни в зеленом» завершили борьбу еще осенью, проведя весьма посредственную кампанию в группе с Португалией и Сербией (потери очков там случились даже против Люксембурга). Да и старт Лиги наций вышел так себе: ирландцы уступили Армении.

Правда, главный тренер хозяев Стивен Кенни не стал никак на это реагировать, сделав всего две замены в стартовом составе. Тогда как у Украины из тех, кто играл в основе против Шотландии и Уэльса, остался только Миколенко. А, например, Ярмоленко, Степаненко, Бущана и Яремчука не оказалось даже в запасе.

Эмоциональный фон был соответствующим. Так что игра в Дублине, конечно, не получилась совсем и уж унылым товарняком, вгоняющим в тоску и здоровый сон, но если это и был официальный турнирный матч, то на минималках.

Самый запоминающийся момент из первого тайма — отмененный после видеопросмотра гол Качарабы. Игрок чешской «Славии» из-за пределов штрафной с отскока сочно пальнул в дальнюю «девятку», но, видимо, сразу почувствовал неладное и даже не радовался. Перед тем, как пробить, он, как показалось, подтолкнул в спину соперника, но гол отменили не из-за этого — ВАР выявил офсайд на более ранней стадии атаки.

5&nbsp;июня. Кардифф. Уэльс&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 1:0. Автогол Ярмоленко лишил Украину ЧМ-2022. В Катар едет Уэльс с Бэйлом

Разбавлял периодически становившийся совсем уж монотонным матч Мудрик, носившийся по правому краю атаки украинцев. У парня все в порядке со скоростью и дриблингом — игравший против него Коллинз быстро стал брать зазор в несколько метров, чтобы успеть за соперником. Но вот с принятием решений и завершением у Мудрика пока все не очень. Чем-то он в этом смысле напомнил раннего Винисиуса Жуниора, тем более что бразилец тоже играет слева.

Но в целом Украина смотрелась осмысленнее — игра в пас у них явно получалась лучше. Тогда как ирландцы были совсем уж какими-то невыразительными — большинство команд чемпионшипа играют и то интереснее. А действовавшие впереди Робинсон и Огбене если чем и выделялись, то умением потолкаться.

В плане зрелищности гол Цыганкова, забитый сразу после перерыва, оказался кстати. По крайней мере, Ирландия добавила в интенсивности и агрессии, раз уж с мыслью и креативом у этого созыва «парней в зеленом» есть проблемы. Темп немного вырос, правда, ненадолго. После серии замен игра вернулась в свое первоначальное состояние, пусть ирландцы и старались — уступать дома при почти полном стадионе им точно не хотелось.

Виргил ван Дейк и&nbsp;Мемфис Депай. Лига наций, результаты 8 июня: Уэльс проиграл Нидерландам и другие матчи

В итоге закончилось все ожидаемым градом навесов в штрафную украинцев, и пару раз хозяева едва не нашли свой шанс. А капитан ирландцев Даффи и вовсе попал в перекладину. А уже в добавленное время он же прямо удивил, умудрившись сложиться и пробить через себя, но попал в защитника.

Свой следующий матч в Лиге наций Украина проведет 11 июня в польской Лодзи против Армении. В этот же день Ирландия сыграет с Шотландией.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Украины по футболу
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