Украина выиграла первый матч после непопадания на ЧМ-2022. Вторым составом победили Ирландию

В Дублине, в отличие от Кардиффа, все было очень спокойно.

И Украина, и Ирландия не попали на ЧМ-2022. Украинцы три дня назад в финале стыкового мини-турнира проиграли Уэльсу (0:1), а «парни в зеленом» завершили борьбу еще осенью, проведя весьма посредственную кампанию в группе с Португалией и Сербией (потери очков там случились даже против Люксембурга). Да и старт Лиги наций вышел так себе: ирландцы уступили Армении.

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Правда, главный тренер хозяев Стивен Кенни не стал никак на это реагировать, сделав всего две замены в стартовом составе. Тогда как у Украины из тех, кто играл в основе против Шотландии и Уэльса, остался только Миколенко. А, например, Ярмоленко, Степаненко, Бущана и Яремчука не оказалось даже в запасе.

Эмоциональный фон был соответствующим. Так что игра в Дублине, конечно, не получилась совсем и уж унылым товарняком, вгоняющим в тоску и здоровый сон, но если это и был официальный турнирный матч, то на минималках.

Самый запоминающийся момент из первого тайма — отмененный после видеопросмотра гол Качарабы. Игрок чешской «Славии» из-за пределов штрафной с отскока сочно пальнул в дальнюю «девятку», но, видимо, сразу почувствовал неладное и даже не радовался. Перед тем, как пробить, он, как показалось, подтолкнул в спину соперника, но гол отменили не из-за этого — ВАР выявил офсайд на более ранней стадии атаки.

Разбавлял периодически становившийся совсем уж монотонным матч Мудрик, носившийся по правому краю атаки украинцев. У парня все в порядке со скоростью и дриблингом — игравший против него Коллинз быстро стал брать зазор в несколько метров, чтобы успеть за соперником. Но вот с принятием решений и завершением у Мудрика пока все не очень. Чем-то он в этом смысле напомнил раннего Винисиуса Жуниора, тем более что бразилец тоже играет слева.

Но в целом Украина смотрелась осмысленнее — игра в пас у них явно получалась лучше. Тогда как ирландцы были совсем уж какими-то невыразительными — большинство команд чемпионшипа играют и то интереснее. А действовавшие впереди Робинсон и Огбене если чем и выделялись, то умением потолкаться.

В плане зрелищности гол Цыганкова, забитый сразу после перерыва, оказался кстати. По крайней мере, Ирландия добавила в интенсивности и агрессии, раз уж с мыслью и креативом у этого созыва «парней в зеленом» есть проблемы. Темп немного вырос, правда, ненадолго. После серии замен игра вернулась в свое первоначальное состояние, пусть ирландцы и старались — уступать дома при почти полном стадионе им точно не хотелось.

В итоге закончилось все ожидаемым градом навесов в штрафную украинцев, и пару раз хозяева едва не нашли свой шанс. А капитан ирландцев Даффи и вовсе попал в перекладину. А уже в добавленное время он же прямо удивил, умудрившись сложиться и пробить через себя, но попал в защитника.

Свой следующий матч в Лиге наций Украина проведет 11 июня в польской Лодзи против Армении. В этот же день Ирландия сыграет с Шотландией.