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Бельгия унизила Польшу, ван Гал высмеял УЕФА, Армения проиграла в Глазго

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
8 июня. Бельгия — Польша — 6:1.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в среду матчей Лиги наций.

Голландцы устроили триллер в Кардиффе

Лига А

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:2
Нидерланды
Голы
Копмайнерс, 50 (0:1), Норрингтон-Дэвис, 90+2 (1:1), Вегхорст, 90+4 (1:2)
Уэльс
Уорд (Дэвис, 46) Дэвис Мефам Родон Робертс Норрингтон-Дэвис Левитт (Смит, 68) Уилсон Джонсон (Бэйл, 78) Моррелл (Колуилл, 60) Джеймс (Матондо, 77)
Нидерланды
Флеккен Тезе де Лигт (Мартинс Инди, 84) де Врей Хатебур Маласиа Схаутен (де Йонг, 68) Копмайнерс Гакпо (Бергвайн, 67) Ланг (Тил, 90+1) Вегхорст
Предупреждения
Тезе 3’
Судьи
Нюберг (Швеция)

Казалось бы, валлийцы и голландцы подошли к игре в Кардиффе в хорошем тонусе. Хозяева оформили второй в своей истории выход на чемпионат мира, а оранжевые разгромили принципиального соперника — Бельгию. Однако умирать в среду ради победы никто не собирался. Уэльс, например, начал игру с Бэйлом на скамейке запасных, а Луи ван Гал дал отдохнуть большинству лидеров, полностью поменяв состав.

«Организация, именуемая УЕФА, предлагает нам сыграть четыре матча за 11 дней. Я уже говорил, что это смешно и нелепо. Вот поэтому я и сделал 11 замен», — объяснил тренер стопроцентную ротацию.

Все это, к сожалению, сказалось на качестве, и первый тайм получился небогатым на запоминающиеся моменты. Точнее, их практически не было, а гости так не разу и не пробили в створ ворот. Зато первый же точный удар в исполнении Компайнерса завершился голом: одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» впервые забил в национальной команде.

Уэльс же разбудило появление на поле Бэйла. Хозяева усилили давление и, казалось, спаслись после типичного британского навала с голом Норрингтона-Дэвиса, который в воздушной дуэли буквально смял своего оппонента. Однако валлийцы даже толком порадоваться не успели, а нырнувший за мячом Вегхорст эффектно пробил головой, продлив серию побед Нидерландов над Уэльсом до девяти матчей. Такого безумного сценария — с двумя голами в компенсированное время — в этом розыгрыше Лиги наций еще не было, и ради этого можно даже забыть о скуке в первые 45 минут.

Бесполезный гол Левандовски

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
6:1
Польша
Голы
Левандовски, 28 (0:1), Витсель, 42 (1:1), Де Брейне, 59 (2:1), Троссар, 73 (3:1), Троссар, 80 (4:1), Дендонкер, 83 (5:1), Опенда, 90+3 (6:1)
Бельгия
Миньоле Алдервейрелд Вертонген Кастань (Фас, 84) Витсель (Азар, 84) Де Брейне (Де Кетеларе, 75) Тилеманс Азар (Троссар, 67) Феррейра-Карраско Дендонкер Батшуайи (Опенда, 84)
Польша
Драговски Пухач (Берешиньски, 47) Беднарек Глик Гумны Журковски Крыховяк (Шиманьски, 46) Каминьски (Залевски, 81) Шиманьски (Кэш, 66) Зелиньски Левандовски (Букса, 69)
Предупреждения
Витсель 36’  -  Крыховяк 14’
Судьи
Кружляк (Словакия)

Сколько бы все не вспоминали слова Де Брейне, сравнившего нынешнюю Лигу наций с контрольными матчами, у Бельгии чувствовалось желание реабилитироваться за унизительный разгром в дерби Бенилюкса. И уже в дебюте Батшуайи отметился попаданием в штангу, а добивание Эдена Азара завершилось необъяснимым промахом.

В ответ же последовал урок реализации в исполнении Левандовски, которому совершенно не мешает забивать процесс развода с «Баварией». Форвард одним касанием укротил в воздухе передачу динамовца Шиманьски, а вторым отправил мяч мимо вратаря. Это 76-й гол Левандовски за сборную, и что позволило ему обойти знаменитого венгра Сандро Кочиша. Больше в европейских национальных командах забивали только Криштиану Роналду (117) и Ференц Пушкаш (84).

И все же «красные дьяволы» добились своего, когда классный дальний удар с подбора удался Витселю. Бывший полузащитник «Зенита» словно рекламировал себя, так как после окончания контракта с дортмундской «Боруссией» он получил статус свободного агента и занят поисками новой команды. Впрочем, это дело будущего, а в данном матче Витсель перевернул ход игры.

В итоге поляки развалились после того, как на исходе часа игры исправившийся за свой промах Азар отдал умнейшую передач на Де Брейне, который забил 200-й гол сборной при Роберто Мартинесе. После этого два ветерана с чувством выполненного долга отправились на скамейку, а эстафету у них принял Троссар. Особенно хорош был второй гол полузащитника «Брайтона», когда он словно рукой забросил мяч в дальнюю «девятку». Даже выстрел Дендонкера со сверхдальней дистанции не мог конкурировать с ним по красоте.

Нет сомнений — после такого шоу болельщики простили Бельгии фиаско в первом туре. Ну а Польше будет непросто прийти в себя: таких поражений в турнирных матчах у нее не было с отбора на ЧМ-1966, когда тот же счет 1:6 был зафиксирован в игре с Италией.

Группа A4

И

В

Н

П

М

О

Нидерланды

2

2

0

0

6-2

6

Бельгия

2

1

0

1

7-5

3

Польша

2

1

0

1

3-7

3

Уэльс

2

0

0

2

2-4

0

Дебютные голы защитников

Лига В

Лига наций B. Группа 1
08 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
2:0
Армения
Голы
Ралстон, 28 (1:0), Маккенна, 40 (2:0)
Шотландия
Гордон Робертсон (Паттерсон, 76) Сауттар Хендри Маккенна Ралстон (Хики, 76) Макгинн Макгрегор Кристи (Стюарт, 86) Армстронг (Мактоминай, 75) Адамс (Браун, 87)
Армения
Юрченко Оганесян Ароян Мкоян Амбарцумян Григорян (Восканян, 47) Байрамян (Дашян, 89) Сперцян (Удо, 71) Барсегян Оганесян (Ангуло, 47) Адамян (Бичахчян, 46)
Предупреждения
Макгрегор 42’  -  Ароян 45+2’, Сперцян 67’
Судьи
Гисхамер (Австрия)

Если дома против Ирландии армянская команда могла играть с позиции силы и добилась заслуженной победы, то в Глазго краснодарец Сперцян, ростовчанин Байрамян и их партнеры по команде сразу попали под пресс шотландских атак. До середины тайма гости продержались, а потом откровенно зевнули включение Ралстона, который на дальней штанге замкнул подачу Армстронга.

Столь же очевидной выглядела ошибка армянской обороны и в случае со вторым голом, причем Маккенна тоже забил со «второго этажа», и ничего особенного в этом ударе не было. Что еще объединяло успехи защитников хозяев, так это то, что оба забили дебютные мячи за национальную команду. Шотландцы явно пришли в себя после провала в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а для Армении важнейшим с турнирной точки зрения станет субботний матч против Украины.

Группа В1

И

В

Н

П

М

О

Шотландия

1

1

0

0

2-0

3

Украина

1

1

0

0

1-0

3

Армения

2

1

0

1

1-2

3

Ирландия

2

0

0

2

0-2

0

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Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
0
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