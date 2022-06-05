Автогол Ярмоленко лишил Украину ЧМ-2022. В Катар едет Уэльс с Бэйлом

Уэльс во второй раз в истории вышел на чемпионат мира

Определился последний участник мундиаля от Европы.

Лучшая характеристика атмосферы матча в Кардиффе — исполнение валлийского гимна перед игрой. Весь стадион громогласно пел его а-капелла, без всякого музыкального сопровождения, и это пробирало до мурашек.

В итоге матч превратился в искреннее и страстное рубилово, чему в значительной степени способствовал сильный дождь. Зрелищных единоборств, равно как и взаимных ошибок, было в избытке.

Обе команды включились с первых же минут. Джеймс рано сфолил на желтую карточку в 25 метрах от ворот, и пока хозяева ставили «стенку», украинцы разыграли «стандарт». Мяч влетел в сетку, но авторитетный испанский рефери Матео Лаос гол не засчитал: ранее он показал, что действовать нужно по свистку. А попытку Малиновского, исполненную уже по всем правилам, нейтрализовал Хеннесси.

К 15-й минуте набралось пять ударов по воротам. Понятно, что показатель весьма условный, но в данном случае он отлично отражает драйв игры — ни Уэльс, ни Украина не собирались тянуть резину.

Правда, способы для этого были разные. Гости порой доводили процент владения мячом до 65, тогда как валлийцы не стеснялись быстро забрасывать мяч в сторону громилы Мура, которого поддерживали реактивные Бэйл и Джеймс. Бросался в глаза и классный встречный отбор со стороны украинцев. Они регулярно накрывали хозяев перед их штрафной. Однажды это привело к хорошему удару в дальний угол — Хеннесси вновь потащил.

Другой прием, которым охотно пользовались украинцы: пас низом на оттягивавшегося чуть в глубину центрфорварда Яремчука. Он в касание пробрасывал мяч на включавшихся Ярмоленко и Цыганкова, которые постоянно уходили с флангов в центр. И в одном из таких эпизодов Уэльс спас Хеннесси, успевший вовремя вылететь из ворот.

Лучший же момент гостей упустил Караваев, который не попал по мячу после прострела Цыганкова.

Валлийцы не генерировали столько атак, но воспользовались своим моментом. Разумеется, при участии Бэйла. Капитан «драконов» исполнил стандарт с левого угла штрафной, послав мяч на бреющем полете куда-то в сторону дальнего угла, а Ярмоленко, решив вмешаться в эпизод, головой в падении чуть подкорректировал его направление.

Через пару минут капитан украинцев снова оказался в центре внимания. В штрафной валлийцев Ярмоленко пробросил в сторону отскочивший мяч, а спустя мгновение получил удар по пятке от Аллена. Лаос продолжил матч, эпизод просматривал ВАР, но пенальти не был назначен.

Начало второго тайма получилось максимально бодрым. Сначала Рэмзи мог закончить все, но с угла вратарской не попал в ворота после прострела Мура. А потом Хеннесси выдал очередной сэйв, остановив удар в упор Цыганкова. Мяч отскочил в ногу Яремчука, но прокатился рядом со штангой.

Стало понятно, что дальше создавать моменты с такой частотой команды не смогут, но все равно интересные атаки в обе стороны проходили примерно каждые пять минут, а матч оставался максимально зрелищным. Жаловаться на реализацию и невезение могут и Уэльс, и Украина. Больше всего, наверное, Ярмоленко, чей удар по уже вроде бы пустым воротам успел заблокировать Дэвис — защитник «Тоттенхэма» вообще провел отличный матч.

Хотя главный герой сборной Уэльса — не он и даже не Бэйл, а Хеннесси. 35-летний запасной вратарь «Бернли» провел, пожалуй, игру всей жизни. А момент, когда он в броске потащил удар Довбика, можно смело помещать на любую обложку. После этого сэйва стало очевидно: Хеннесси сегодня точно не пропустит.

Так и вышло. Уэльс второй раз в истории и впервые с 1958 года вышел в финальный турнир чемпионата мира. И так, как радовались игроки и тренеры «драконов», не каждый раз отмечают победу в Лиге чемпионов. В Катаре-2022 валлийцы сыграют в группе с Англией, США и Ираном. А Бэйл, сказавший перед матчем, что в любом случае не будет завершать карьеру, теперь точно проведет еще минимум один сезон.

Неизвестными по-прежнему остаются два участника ЧМ-2022. В межконтинентальных стыках 13 июня сыграют Перу — ОАЭ/Австралия, а 14 июня — Коста-Рика против Новой Зеландии.