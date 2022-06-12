Футбол
Лига наций УЕФА
Статьи
Таблицы Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 00:30

Украина разгромила Армению, Англия — на дне, Депай испортил вечер голландцам

Англия и Италия сыграли вничью, Украина победила Армению в Лиге наций
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матч Лиги наций Англия — Италия (0:0), 11 июня 2022 года.
Фото Global Look Press
Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Заколдованный соперник

Лига А

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Англия
0:0
Италия
Англия
Рамсдейл Джеймс Триппьер Томори (Гэи, 88) Магуайр Райс (Филлипс, 65) Грилиш Уорд-Проуз Маунт (Боуэн, 66) Абрахам (Кейн, 65) Стерлинг (Сака, 79)
Италия
Доннарумма Гатти Ди Лоренцо Димарко (Флоренци, 87) Ачерби Локателли (Эспозито, 65) Тонали Пеллегрини (Ньонто, 65) Пессина (Кристанте, 87) Фраттези Скамакка (Распадори, 76)
Предупреждения
Грилиш 29’, Уорд-Проуз 82’  -  Локателли 25’, Гатти 50’, Тонали 90+3’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Одиннадцать месяцев назад Англия и Италия встречались в финале Евро-2020, так что параллели напрашивались. Однако вместо «Уэмбли», куда пытались прорваться толпы безбилетников, в этот раз сыграли в Вулверхэмптоне, где трибуны «Мулинью» зияли пустотами. А все из-за того самого финала, за безобразную организацию которого УЕФА наказал команду «Трех львов», и в субботу на матч допустили только три тысячи детей не старше 14 лет.

Между тем субботняя игра в экспериментальных составах получилась зрелищной. Уже на первых минутах промахами из убойных позиций обменялись Фраттези и Эбрахам, после чего выстрел Маунта пришелся в перекладину, а проведший фантастический сезон в «Арсенале» Рамсдейл невероятным образом отбил ногами удар Тонали.

Нули на табло при такой игре — недоразумение. Как, собственно, и промах Стерлинга, который сыграл совсем не по-капитански, в начале второго тайма не попав с метра в пустой угол. Видимо, это какая-то магия, ведь Англия не может обыграть «адзурри» в турнирных матчах с 1977 года.

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
1:1
Германия
Голы
Надь, 6 (1:0), Хофманн, 9 (1:1)
Венгрия
Гулачи Ланг Солои Фиола Орбан Надь (Него, 69) Надь Собослои Стайлс (Вечеи, 87) Солои (Адам, 69) Шоллои (Гоздог, 75)
Германия
Нойер Раум Керер Зюле Шлоттербек Киммих Горецка (Гюндоган, 69) Мусиала (Брандт, 78) Хофманн (Адейеми, 85) Хаверц (Нмеча, 85) Вернер (Мюллер, 78)
Предупреждения
Шоллои 17’, Гулачи 86’, Адам 90’  -  Шлоттербек 36’
Судьи
Мартинес (Испания)

Венгрия уже шокировала Англию, поэтому пугаться немцев она не собиралась, и когда Жолт Надь завершил быструю контратаку выстрелом под перекладину, случившееся не воспринималось, как сенсация. То же самое можно сказать и про ответный гол Германии, который забил самый яркий игрок команды в июньских матчах Хофманн. Футболист менхенгладбахской «Боруссии» классно оторвался от защитников и успел пробросить мяч мимо пытавшегося исправить ситуацию Гулачи.

Вот только после быстрого обмена голами продолжения не последовало, хотя игра получалась интересной и напряженной. А ее результат — скорее в пользу венгров, которые, вопреки прогнозам, в группе смерти не смирились с ролью покойников. После первого круга они вторые. Выше немцев, которые впервые в своей истории завершили вничью четыре матча подряд, и, тем более, выше опустившейся на последнее место Англии.

Группа A3

И

В

Н

П

М

О

Италия

3

1

2

0

3-2

5

Венгрия

3

1

1

1

3-3

4

Германия

3

0

3

0

3-3

3

Англия

3

0

2

1

1-2

2

Два гола за 138 секунд

Лига наций A. Группа 4
11 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
2:2
Польша
Голы
Кэш, 18 (0:1), Зелиньски, 49 (0:2), Классен, 51 (1:2), Дюмфрис, 54 (2:2)
Нереализованный пенальти
Депай 90
Нидерланды
Флеккен Аке де Врей Блинд Дюмфрис Тимбер (Тезе, 64) Классен (Копмайнерс, 64) де Йонг Бергвайн (Вегхорст, 77) Депай Бергхайс (Гакпо, 64)
Польша
Скорупски Кэш Кивер Беднарек Берешиньски Гуральски (Журковски, 58) Франковски (Глик, 84) Крыховяк Зелиньски Залевски Пентек
Предупреждения
Бергхайс 59’, Бергвайн 63’, де Йонг 86’  -  Крыховяк 16’, Беднарек 20’, Скорупски 63’, Зелиньски 83’, Журковски 86’
Судьи
Мелер (Турция)

Луи ван Гал снова устроил глобальную ротацию состава, что позволяет оранжевым сохранять свежесть в безумном турнирном графике. За девять дней даже капитанская повязка превратилась в аналог эстафетной палочки, проделав путь от ван Дейка к де Фраю и теперь — к Депаю.

Впрочем, по итогам первого тайма больше пришлось говорить о поляках, которые были настроены реабилитироваться за 1:6 от Бельгии и повели в счете после классного попадания в дальний угол Кэша. Натурализованный англичанин, которому нереально пробиться в свою сборную из-за безумной конкуренции на позиции правого защитника, в конце прошлого года сменил футбольное гражданство благодаря корням своей матери, и теперь впервые забил за новую команду.

Тогда казалось, что голландцы вот-вот поставят соперника на место, однако Польша не только была безупречна в обороне, но и словно не замечала отсутствия получившего возможность отдохнуть Левандовски. В начале второго тайма Франковски и Зелиньски издевательски раскатали вратаря, а ВАР поправил судей, ошибочно зафиксировавших офсайд.

Килиан Мбаппе (сборная Франции) и&nbsp;Николас Зайвальд (сборная Австрии). Мбаппе оставил Рангника без победы, но гол Пашалича отправил Францию на последнее место

И только при 0:2 хозяева проснулись, быстро отыграв два мяча. Здесь тоже не обошлось без помощи техники, причем проверка эпизода заняла больше времени, чем 138 секунд, затраченных Нидерландами на обе результативные атаки. Вон она — магия «Де Кайп», где хозяева провели 29 матчей и ни разу не проиграли. Но на этот раз и не выиграли, что было бы логично после такого крутого разворота. В компенсированное время все испортил не реализовавший пенальти Депай. Голландцы потеряли первые очки, а Депай вошел в историю как первый футболист сборной с тремя неудачными 11-метровыми.

Лига наций A. Группа 4
11 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:1
Бельгия
Голы
Тилеманс, 51 (0:1), Джонсон, 87 (1:1)
Уэльс
Хеннесси Уильямс Дэвис (Джонсон, 73) Мефам Родон Робертс (Норрингтон-Дэвис, 61) Ампаду Аллен (Рэмси, 38) Уилсон (Колуилл, 73) Джеймс Бэйл (Бернс, 73)
Бельгия
Кастелс Теат Боята Менье Витсель (Опенда, 90+3) Де Брейне (Азар, 72) Тилеманс Феррейра-Карраско (Азар, 61) Дендонкер Троссар (Прат, 72) Батшуайи
Предупреждения
Родон 56’, Норрингтон-Дэвис 68’  -  Феррейра-Карраско 45+1’, Теат 61’
Судьи
Бастьен (Франция)

Бельгия в этом розыгрыше Лиги наций непредсказуема. Может по всем статьям проиграть принципиальный матч голландцам (0:4), а через несколько дней растерзать крепких поляков (6:1). Поэтому предсказать, как сложится игра в Кардиффе, было невозможно.

Началось же все под диктовку валлийцев, которым просто не везло. Гол Ампаду отменили после определенного при помощи ВАР офсайда, а Бэйл из хорошей позиции ударил чуть выше.

Бельгийцы же набирали обороты постепенно, и повели в счете вскоре после начала второго тайма. Тилеманс, конечно, пробил здорово, но нельзя не отметить, как тонко сыграл в штрафной подготовивший все Батшуайи. Форвард «Бешикташа» сейчас явно полезнее Лукаку, который не только травмирован, но и больше занят подготовкой своего возвращения в «Интер».

И все же Уэльс, немного выбившийся из ритма после прорыва на ЧМ-2022, набрал первое очко в Лиге наций благодаря голу 21-летнего Джонсона. Хотя это сохранило за ним статус главного аутсайдера, тогда как Бельгия упустила возможность до минимума сократить отставание от первого места.

Группа A4

И

В

Н

П

М

О

Нидерланды

3

2

1

0

8-4

7

Бельгия

3

1

1

1

8-6

4

Польша

3

1

1

1

5-9

4

Уэльс

3

0

1

2

3-5

1

Украина вышла в лидеры

Лига В

Лига наций B. Группа 1
11 июн, 16:00. Miejski Widzewa (Лодзь)
Украина
3:0
Армения
Голы
Малиновский, 61 (1:0), Караваев, 77 (2:0), Миколенко, 84 (3:0)
Украина
Пятов Забарный Зинченко (Миколенко, 77) Караваев Матвиенко Сидорчук (Игнатенко, 84) Малиновский Шапаренко (Пихаленок, 70) Цыганков Яремчук (Довбик, 70) Мудрик (Зубков, 78)
Армения
Юрченко Монрой Арарат Восканян Мкоян Мкртчан Байрамян (Бичахчян, 55) Барсегян (Арутюнян, 66) Оганесян Удо Дашян (Малакян, 80) Бабаян (Адамян, 55)
Предупреждения
Забарный 45+2’, Зинченко 66’, Матвиенко 87’  -  Бабаян 45+2’, Байрамян 52’, Адамян 89’, Восканян 90’
Судьи
Стефански (Польша)
Лига наций B. Группа 1
11 июн, 19:00. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
3:0
Шотландия
Голы
Браун, 20 (1:0), Пэрротт, 28 (2:0), Обафеми, 51 (3:0)
Ирландия
Келлехер Даффи Иган Коллинз Каллен Макклин Браун Молумби (Хендрик, 84) Найт (Хурихэйн, 72) Пэрротт (Робинсон, 84) Обафеми (Хоган, 56)
Шотландия
Гордон Робертсон Хэнли Хендри (Гилмор, 46) Маккенна (Сауттар, 74) Ралстон Мактоминай Макгинн (Армстронг, 59) Макгрегор Кристи (Стюарт, 59) Адамс (Браун, 59)
Предупреждения
Даффи 60’, Робинсон 88’  -  Кристи 44’
Судьи
Белло (Италия)

Второй раз подряд сборной Армении пришлось играть от обороны, но такого мощного давления с первым минут, как против Шотландии в Глазго, не было. Украинцы владели преимуществом и территорией, что не мешало гостям неплохо выбегать в контратаки. А самыми неприятными для Юрченко моментами в первом тайме стали дальние удары Малиновского и Цыганкова.

Номинальным хозяевам (матч проходил в Лодзи) не хватало завершения, а армянской сборной — отсутствовавшего из-за травмы полузащитника «Краснодара» Сперцяна. Но в какой-то момент гости слишком сильно прижались к воротам, что оголило зону перед штрафной, где Караваев и нашел передачей не упустившего такой шанс Малиновского. После этого украинцы перешли на игру вторым номером, и Пятову удалось предотвратить автогол.

Данный эпизод встряхнул хозяев, и еще одно подключение Караваева сняло вопросы об исходе матча, который завершился с крупным счетом. Украина — единоличный лидер, которому помог результат второго матча дня в Дублине. Там не имевшая ни одного очка Ирландия уверенно расправилась с шотландцами, но у тех еще есть в запасе перенесенная на сентябрь игра с украинцами.

Группа В1

И

В

Н

П

М

О

Украина

2

2

0

0

4-0

6

Ирландия

3

1

0

2

3-2

3

Шотландия

2

1

0

1

2-3

3

Армения

3

1

0

2

1-5

3

Календарь матчей Лиги наций, результаты, турнирные таблицы

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция считалась фаворитом Лиги наций. Почему же команда борется за выживание в группе?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости