Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Заколдованный соперник

Лига А

Одиннадцать месяцев назад Англия и Италия встречались в финале Евро-2020, так что параллели напрашивались. Однако вместо «Уэмбли», куда пытались прорваться толпы безбилетников, в этот раз сыграли в Вулверхэмптоне, где трибуны «Мулинью» зияли пустотами. А все из-за того самого финала, за безобразную организацию которого УЕФА наказал команду «Трех львов», и в субботу на матч допустили только три тысячи детей не старше 14 лет.

Между тем субботняя игра в экспериментальных составах получилась зрелищной. Уже на первых минутах промахами из убойных позиций обменялись Фраттези и Эбрахам, после чего выстрел Маунта пришелся в перекладину, а проведший фантастический сезон в «Арсенале» Рамсдейл невероятным образом отбил ногами удар Тонали.

Нули на табло при такой игре — недоразумение. Как, собственно, и промах Стерлинга, который сыграл совсем не по-капитански, в начале второго тайма не попав с метра в пустой угол. Видимо, это какая-то магия, ведь Англия не может обыграть «адзурри» в турнирных матчах с 1977 года.

Венгрия уже шокировала Англию, поэтому пугаться немцев она не собиралась, и когда Жолт Надь завершил быструю контратаку выстрелом под перекладину, случившееся не воспринималось, как сенсация. То же самое можно сказать и про ответный гол Германии, который забил самый яркий игрок команды в июньских матчах Хофманн. Футболист менхенгладбахской «Боруссии» классно оторвался от защитников и успел пробросить мяч мимо пытавшегося исправить ситуацию Гулачи.

Вот только после быстрого обмена голами продолжения не последовало, хотя игра получалась интересной и напряженной. А ее результат — скорее в пользу венгров, которые, вопреки прогнозам, в группе смерти не смирились с ролью покойников. После первого круга они вторые. Выше немцев, которые впервые в своей истории завершили вничью четыре матча подряд, и, тем более, выше опустившейся на последнее место Англии.

Группа A3 И В Н П М О Италия 3 1 2 0 3-2 5 Венгрия 3 1 1 1 3-3 4 Германия 3 0 3 0 3-3 3 Англия 3 0 2 1 1-2 2

Два гола за 138 секунд

Луи ван Гал снова устроил глобальную ротацию состава, что позволяет оранжевым сохранять свежесть в безумном турнирном графике. За девять дней даже капитанская повязка превратилась в аналог эстафетной палочки, проделав путь от ван Дейка к де Фраю и теперь — к Депаю.

Впрочем, по итогам первого тайма больше пришлось говорить о поляках, которые были настроены реабилитироваться за 1:6 от Бельгии и повели в счете после классного попадания в дальний угол Кэша. Натурализованный англичанин, которому нереально пробиться в свою сборную из-за безумной конкуренции на позиции правого защитника, в конце прошлого года сменил футбольное гражданство благодаря корням своей матери, и теперь впервые забил за новую команду.

Тогда казалось, что голландцы вот-вот поставят соперника на место, однако Польша не только была безупречна в обороне, но и словно не замечала отсутствия получившего возможность отдохнуть Левандовски. В начале второго тайма Франковски и Зелиньски издевательски раскатали вратаря, а ВАР поправил судей, ошибочно зафиксировавших офсайд.

И только при 0:2 хозяева проснулись, быстро отыграв два мяча. Здесь тоже не обошлось без помощи техники, причем проверка эпизода заняла больше времени, чем 138 секунд, затраченных Нидерландами на обе результативные атаки. Вон она — магия «Де Кайп», где хозяева провели 29 матчей и ни разу не проиграли. Но на этот раз и не выиграли, что было бы логично после такого крутого разворота. В компенсированное время все испортил не реализовавший пенальти Депай. Голландцы потеряли первые очки, а Депай вошел в историю как первый футболист сборной с тремя неудачными 11-метровыми.

Бельгия в этом розыгрыше Лиги наций непредсказуема. Может по всем статьям проиграть принципиальный матч голландцам (0:4), а через несколько дней растерзать крепких поляков (6:1). Поэтому предсказать, как сложится игра в Кардиффе, было невозможно.

Началось же все под диктовку валлийцев, которым просто не везло. Гол Ампаду отменили после определенного при помощи ВАР офсайда, а Бэйл из хорошей позиции ударил чуть выше.

Бельгийцы же набирали обороты постепенно, и повели в счете вскоре после начала второго тайма. Тилеманс, конечно, пробил здорово, но нельзя не отметить, как тонко сыграл в штрафной подготовивший все Батшуайи. Форвард «Бешикташа» сейчас явно полезнее Лукаку, который не только травмирован, но и больше занят подготовкой своего возвращения в «Интер».

И все же Уэльс, немного выбившийся из ритма после прорыва на ЧМ-2022, набрал первое очко в Лиге наций благодаря голу 21-летнего Джонсона. Хотя это сохранило за ним статус главного аутсайдера, тогда как Бельгия упустила возможность до минимума сократить отставание от первого места.

Группа A4 И В Н П М О Нидерланды 3 2 1 0 8-4 7 Бельгия 3 1 1 1 8-6 4 Польша 3 1 1 1 5-9 4 Уэльс 3 0 1 2 3-5 1

Украина вышла в лидеры

Лига В

Второй раз подряд сборной Армении пришлось играть от обороны, но такого мощного давления с первым минут, как против Шотландии в Глазго, не было. Украинцы владели преимуществом и территорией, что не мешало гостям неплохо выбегать в контратаки. А самыми неприятными для Юрченко моментами в первом тайме стали дальние удары Малиновского и Цыганкова.

Номинальным хозяевам (матч проходил в Лодзи) не хватало завершения, а армянской сборной — отсутствовавшего из-за травмы полузащитника «Краснодара» Сперцяна. Но в какой-то момент гости слишком сильно прижались к воротам, что оголило зону перед штрафной, где Караваев и нашел передачей не упустившего такой шанс Малиновского. После этого украинцы перешли на игру вторым номером, и Пятову удалось предотвратить автогол.

Данный эпизод встряхнул хозяев, и еще одно подключение Караваева сняло вопросы об исходе матча, который завершился с крупным счетом. Украина — единоличный лидер, которому помог результат второго матча дня в Дублине. Там не имевшая ни одного очка Ирландия уверенно расправилась с шотландцами, но у тех еще есть в запасе перенесенная на сентябрь игра с украинцами.

Группа В1 И В Н П М О Украина 2 2 0 0 4-0 6 Ирландия 3 1 0 2 3-2 3 Шотландия 2 1 0 1 2-3 3 Армения 3 1 0 2 1-5 3

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