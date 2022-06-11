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Мбаппе оставил Рангника без победы, но гол Пашалича отправил Францию на последнее место

Австрия сыграла вничью с Францией, Хорватия победила Данию в Лиге наций
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе (сборная Франции) и Николас Зайвальд (сборная Австрии).
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Австрийский прессинг

Лига А

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
1:1
Франция
Голы
Вайманн, 37 (1:0), Мбаппе, 83 (1:1)
Австрия
Пенц Траунер Алаба (Дансо, 69) Вебер Лайнер (Лазаро, 54) Зайвальд Забитцер Лаймер Шлагер Арнаутович (Онисиво, 64) Вайманн (Грегорич, 65)
Франция
Льорис Павар Конате Салиба Эрнандес Тшуамени (Гендузи, 64) Коман (Нкунку, 79) Камара Гризманн (Мбаппе, 63) Бензема Диаби
Предупреждения
Лайнер 9’, Зайвальд 17’, Дансо 90’  - 
Судьи
Сидиропулос (Греция)

Франция прибыла в Вену со скромным багажом — всего одно очко в двух турах. При этом трехцветные дважды не удержали преимущество в счете, пропустив в концовке как от датчан, так и от хорватов. Так что австрийцы чемпионов мира не испугались, как и в предыдущих матчах под началом Ральфа Рангника играя активно и по-хорошему зло.

Именно так хозяева забили, а начало голевой атаке положил отбор Шлагера в центре поля. Арнаутович, выдержав тонкую паузу, среагировал на забегание Лайнера, а тот уже выложил мяч находившемуся в площади ворот Вайманну. И это точно не что-то новое, так как в нынешней Лиге наций Австрия уже второй раз забила благодаря агрессивному прессингу и лидирует по этому показателю на пару с Бельгией.

Вернувшийся после небольшой травмы в заявку Мбаппе наблюдал за этим с недоумением. Примерно так должна была выглядеть и реакция на эпизод, в котором при счете 0:0 лежавший на газоне Пентц ухитрился среагировать на добивание Бензема, а большего команда Дидье Дешама в первом тайме, несмотря на территориальное преимущество, не создала.

Зато на второй тайм вышла настоящая Франция. Не идеальная, конечно, но уже близкая к своим лучшим образцам. Оставалось удивляться, как невезение продолжало преследовать Бензема, а затерзавший оборону хозяев Коман из убойной позиции запускал мяч в темное венское небо.

Дешам бросил в бой все атакующие резервы и наконец-то добился того, что концовка игры сложилась в пользу «трехцветных». Один джокер — Нкунку — выдал идеальный проникающий пас, а включивший турбо-режим Мбаппе умчался от защитника и вогнал мяч в ближнюю «девятку». Франция осталась верна себе в том плане, что она уже в десяти подряд матчах с проигранным первым таймом сумела избежать поражения, однако гости явно рассчитывали на большее.

Тот же Мбаппе, выдав впечатляющее соло, мог стать героем вечера, однако уступил лавры Пентцу, который сумел перевести мяч в перекладину. Австрийский голкипер еще и не позволил забить Гендузи, и чуть не вдохновил свою команду на подвиг. К разочарованию Рангника, отличную контратаку испортил безобразный пас Онисиво на Грегорича.

Эффект Модрича

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
0:1
Хорватия
Голы
Пашалич, 69 (0:1)
Дания
Шмейхель Андерсен Мехле Кристенсен Дилэйни Эриксен Васс (Кристенсен, 63) Хейбьерг Сков Ольсен (Поульсен, 84, Сков, 90+1) Дамсгор (Брэйтуэйт, 63) Корнелиус (Винн, 62)
Хорватия
Ливакович Врсалько (Станишич, 46) Шутало Эрлич Юранович Брозович Пашалич Якич (Ковачич, 46) Оршич (Влашич, 58) Иванушец (Модрич, 46) Крамарич (Будимир, 77)
Предупреждения
Корнелиус 8’, Андерсен 67’  -  Станишич 75’, Будимир 86’
Судьи
Франковски (Польша)

Дания начала игру так, как и подобает лидеру группы. Давление на хорватские ворота было нешуточным, однако «шашечные», несмотря на приличное количество ударов хозяев, сумели с ним справиться и вполне могли даже забить после выпада ударившего над перекладиной Оршича. Игра за счет темпа и примерного равенства соперников в классе смотрелась.

Вместе с тем с каждой минутой укреплялась мысль, что игра эта — до гола. И его забила Хорватия, заметно прибавившая в организации с выходом на второй тайм Модрича. В итоге цепочка из двух стандартов в исполнении полузащитника «Реала» завершилась точным ударом Пашалича. Все-таки не просто так бывший спартаковец в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Аталанты».

Надежды датчан на офсайд оказались тщетными, так как мяч отлетел к хорвату от защитника скандинавов. А вот потенциально спасительный гол Скова-Ольсена на последних минутах отменили как раз из-за положения «вне игры». Теперь хорваты догнали Австрию, а Франция, как это не удивительно, отправились на последнее место.

Группа A1

И

В

Н

П

М

О

Дания

3

2

0

1

4-3

6

Австрия

3

1

1

1

5-3

4

Хорватия

3

1

1

1

2:4

4

Франция

3

0

2

1

3-4

2

Первая осечка Казахстана

Лига С

Лига наций C. Группа 3
10 июн, 21:45. Stadion Karadjordje (Нови-Сад)
Белоруссия
1:1
Казахстан
Голы
Аймбетов, 13 (0:1), Малькевич, 84 (1:1)
Белоруссия
Павлюченко Печенин Хадаркевич Юденков (Громыко, 46) Волков Бегунов (Шевченко, 75) Быков Эбонг Бахар (Малькевич, 65) Яблонский (Климович, 81) Седько (Богомольский, 46)
Казахстан
Шацкий Малый Алип Каиров Марочкин Куат Дарабаев (Досмагамбетов, 77) Вороговский (Суюмбаев, 58) Оразов (Жаринбетов, 68) Аймбетов (Шушеначев, 67) Астанов (Васильев, 76)
Предупреждения
Юденков 42’  -  Куат 88’
Судьи
Шюттенгрубер (Австрия)

Казахстану не удалось пройти первый круг без потерь и обыграть под проливных дождем в сербском городе Нови-Сад Белоруссию. Хотя началось все по идеальному для команды Магомеда Адиева сценарию, а важнейший быстрый гол записал на свой счет лучший снайпер казахстанцев Аймбетов, классно пробивший головой с подачи Вороговского.

Номинальных же хозяев долго подводила реализация, и они упускали верные шансы, как промахнувшийся из района 11-метровой отметки Бахар. Хотя и у гостей был аналогичный момент, завершившийся сейвом Павлюченко. Как потом выяснилось, это был один из ключевых моментов игры.

При 0:2 шансы белорусов на спасение снизились бы практически до нуля, а так они заметно прибавили во втором тайме и закономерно ушли от поражения. Один потенциально голевой корнер завершился впечатляющим спасением Шацкого после атаки Яблонского, но еще один угловой увенчался голом Малькевича. Причем последний мог еще и принести белорусам победу, однако мяч покинул пределы поля, задев штангу.

Группа 3

И

В

Н

П

М

О

Казахстан

3

2

1

0

4-1

7

Словакия

3

2

0

1

2-1

6

Белоруссия

3

0

2

1

1-2

2

Азербайджан

3

0

1

2

0-3

1

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Сборная Австрии по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Франции по футболу
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