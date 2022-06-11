Мбаппе оставил Рангника без победы, но гол Пашалича отправил Францию на последнее место

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Австрийский прессинг

Лига А

Франция прибыла в Вену со скромным багажом — всего одно очко в двух турах. При этом трехцветные дважды не удержали преимущество в счете, пропустив в концовке как от датчан, так и от хорватов. Так что австрийцы чемпионов мира не испугались, как и в предыдущих матчах под началом Ральфа Рангника играя активно и по-хорошему зло.

Именно так хозяева забили, а начало голевой атаке положил отбор Шлагера в центре поля. Арнаутович, выдержав тонкую паузу, среагировал на забегание Лайнера, а тот уже выложил мяч находившемуся в площади ворот Вайманну. И это точно не что-то новое, так как в нынешней Лиге наций Австрия уже второй раз забила благодаря агрессивному прессингу и лидирует по этому показателю на пару с Бельгией.

Вернувшийся после небольшой травмы в заявку Мбаппе наблюдал за этим с недоумением. Примерно так должна была выглядеть и реакция на эпизод, в котором при счете 0:0 лежавший на газоне Пентц ухитрился среагировать на добивание Бензема, а большего команда Дидье Дешама в первом тайме, несмотря на территориальное преимущество, не создала.

Зато на второй тайм вышла настоящая Франция. Не идеальная, конечно, но уже близкая к своим лучшим образцам. Оставалось удивляться, как невезение продолжало преследовать Бензема, а затерзавший оборону хозяев Коман из убойной позиции запускал мяч в темное венское небо.

Дешам бросил в бой все атакующие резервы и наконец-то добился того, что концовка игры сложилась в пользу «трехцветных». Один джокер — Нкунку — выдал идеальный проникающий пас, а включивший турбо-режим Мбаппе умчался от защитника и вогнал мяч в ближнюю «девятку». Франция осталась верна себе в том плане, что она уже в десяти подряд матчах с проигранным первым таймом сумела избежать поражения, однако гости явно рассчитывали на большее.

Тот же Мбаппе, выдав впечатляющее соло, мог стать героем вечера, однако уступил лавры Пентцу, который сумел перевести мяч в перекладину. Австрийский голкипер еще и не позволил забить Гендузи, и чуть не вдохновил свою команду на подвиг. К разочарованию Рангника, отличную контратаку испортил безобразный пас Онисиво на Грегорича.

Эффект Модрича

Дания начала игру так, как и подобает лидеру группы. Давление на хорватские ворота было нешуточным, однако «шашечные», несмотря на приличное количество ударов хозяев, сумели с ним справиться и вполне могли даже забить после выпада ударившего над перекладиной Оршича. Игра за счет темпа и примерного равенства соперников в классе смотрелась.

Вместе с тем с каждой минутой укреплялась мысль, что игра эта — до гола. И его забила Хорватия, заметно прибавившая в организации с выходом на второй тайм Модрича. В итоге цепочка из двух стандартов в исполнении полузащитника «Реала» завершилась точным ударом Пашалича. Все-таки не просто так бывший спартаковец в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Аталанты».

Надежды датчан на офсайд оказались тщетными, так как мяч отлетел к хорвату от защитника скандинавов. А вот потенциально спасительный гол Скова-Ольсена на последних минутах отменили как раз из-за положения «вне игры». Теперь хорваты догнали Австрию, а Франция, как это не удивительно, отправились на последнее место.

Группа A1 И В Н П М О Дания 3 2 0 1 4-3 6 Австрия 3 1 1 1 5-3 4 Хорватия 3 1 1 1 2:4 4 Франция 3 0 2 1 3-4 2

Первая осечка Казахстана

Лига С

Казахстану не удалось пройти первый круг без потерь и обыграть под проливных дождем в сербском городе Нови-Сад Белоруссию. Хотя началось все по идеальному для команды Магомеда Адиева сценарию, а важнейший быстрый гол записал на свой счет лучший снайпер казахстанцев Аймбетов, классно пробивший головой с подачи Вороговского.

Номинальных же хозяев долго подводила реализация, и они упускали верные шансы, как промахнувшийся из района 11-метровой отметки Бахар. Хотя и у гостей был аналогичный момент, завершившийся сейвом Павлюченко. Как потом выяснилось, это был один из ключевых моментов игры.

При 0:2 шансы белорусов на спасение снизились бы практически до нуля, а так они заметно прибавили во втором тайме и закономерно ушли от поражения. Один потенциально голевой корнер завершился впечатляющим спасением Шацкого после атаки Яблонского, но еще один угловой увенчался голом Малькевича. Причем последний мог еще и принести белорусам победу, однако мяч покинул пределы поля, задев штангу.

Группа 3 И В Н П М О Казахстан 3 2 1 0 4-1 7 Словакия 3 2 0 1 2-1 6 Белоруссия 3 0 2 1 1-2 2 Азербайджан 3 0 1 2 0-3 1

Календарь матчей Лиги наций, результаты, турнирные таблицы