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Сегодня, 00:35

Португалия поставила Чехию на место, Испания не оставила шансов команде Якина, Хвича забил в третьем матче подряд

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Защитник сборной Португалии Жоау Канселу после гола в ворота Чехии.
Фото Reuters
Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия (слева) празднует свой гол в ворота Македонии с партнерами по команде.
Фото Reuters
Футболисты сборной Испании поздравляют Пабло Сарабию с забитым мячом.
Фото Reuters
1/3
Обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций.

Португалия — первая

Лига А

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
2:0
Чехия
Голы
Жоау Канселу, 33 (1:0), Гонсалу Гедеш, 38 (2:0)
Португалия
Кошта Пепе Рафаэл Геррейру Жоау Канселу Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 68) Данилу Перрейра Виллиам Карвалью (Витинья, 68) Гонсалу Гедеш (Палинья, 88) Рубен Невеш (Жоау Моутинью, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Леан, 80)
Чехия
Станек Зима Брабец Цоуфал Гавел (Емелка, 46) Матею (Крал, 80) Садилек Лингр (Пешек, 47) Соучек Хложек (Влканова, 73) Кухта (Юречка, 47)
Предупреждения
Виллиам Карвалью 3’, Криштиану Роналду 52’, Леан 87’, Жоау Канселу 90’  -  Соучек 24’, Матею 35’
Судьи
Юг (Словения)

Вряд ли кто-то предполагал, что встреча Португалии и Чехии превратится в сражение за лидерство по итогам первого круга. Между тем успех восточноевропейской сборной оказался такими же сюрпризом, как и яркая игра нападающего «Локомотива» Кухты, который в отсутствие Шика стал ключевым нападающим и оказался причастен ко всем четырем голам своей команды в стартовых турах.

Впечатляло, насколько классно чехи проводили контратаки, и команда Фернанду Сантуша в полной мере ощутила это на себе. В первом тайме у гостей было два шанса забить, и в одном из эпизодов Диогу Коште пришлось останавливать плотный удар Кухты. Но, конечно, Португалия владела инициативой, а взломать оборону гостей помог интеллект Бернарду Силвы.

В первом случае, находясь под жестким прессингом на бровке, он классно среагировал на подключение в атаку своего одноклубника по «Манчестер Сити» Жоау Канселу, и тот ударом с острого угла прошил получившего шанс показать себя резервного вратаря чехов Станека. Вторым пасом Силвы, который вспорол защитник порядки соперника, воспользовался Гонсалу Гедеш.

После перерыва команды выдали веселую и обоюдоострую игру с обилием атак, но удивительным образом мяч больше не попал в сетку. А из других событий отметим выход на замену Крала, который после аренды в «Вест Хэме» должен вернуться в расположение «Спартака».

Испанский прагматизм

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
0:1
Испания
Голы
Сарабия, 13 (0:1)
Швейцария
Зоммер Видмер Аканджи (Фрай, 79) Родригес (Соу, 89) Эрай Джемерт Фройлер Джака Цубер (Штеффен, 63) Эбишер (Окафор, 64) Шакири (Сеферович, 80) Эмболо
Испания
Симон Аспиликуэта Пау Торрес Льоренте Жорди Альба Бускетс Льоренте (Солер, 80) Гави (Коке, 73) Торрес Сарабия (Ольмо, 62) Мората (Асенсио, 74)
Предупреждения
Шакири 59’, Аканджи 67’, Сеферович 90’, Соу 90+2’  - 
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

Всего лишь две ничьи — совсем не тот результат, на который рассчитывала на старте Испания. Однако Швейцария с ее двумя поражениями оказалась идеальным соперником, чтобы поправить турнирное положение. В этом плане показательным стал оказавшийся победным гол, перед которым команда Мурата Якина позволила себе немыслимые вольности при выходе из обороны. Испанский прессинг сработал идеально, и Маркос Льоренте выложил мяч на ногу Сарабии.

В общем, изначально все складывалось так, как и предполагается, когда фаворит встречается с соперником, которому он не уступал на протяжении десяти матчей (+7=3). Еще одна любопытная цифра выглядела приговором для Швейцарии: испанцы 54 раза завершали первые таймы гостевых матчей со счетом 1:0 и никогда не проигрывали.

Футболисты сборной Испании поздравляют Пабло Сарабию с забитым мячом. Фото Reuters
Футболисты сборной Испании поздравляют Пабло Сарабию с забитым мячом.
Фото Reuters

Для нынешней прагматичной версии команды Луиса Энрике — это практически гарантия победы. За счет контроля мяча Испания довольно уверенно довела дело до успеха, хотя в концовке защитники придумали проблемы на ровном месте. От гола спасли самоотверженность игроков обороны и нерасторопность соперника. Неудивительно, что Швейцария — безнадежный аутсайдер группы, тогда как испанцы продолжают погону за Португалией.

Группа A2

И

В

Н

П

М

О

Португалия

3

2

1

0

7-1

7

Испания

3

1

2

0

4-3

5

Чехия

3

1

1

1

4-5

4

Швейцария

3

0

0

3

1-7

0

Не день скандинавов

Лига В

Лига наций B. Группа 4
09 июн, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
0:0
Словения
Норвегия
Нюланн Эстигор Мелинг (Бьеркан, 73) Ханше-Ольсон Педерсен Берге Эдегор Эль-Юнусси (Хауге, 81) Эурснес (Торстведт, 46) Кинг (Серлот, 46) Холанн
Словения
Облак Карничник (Милец, 81) Сикошек Блажич Стоянович Брекало (Мевля, 81) Куртич Вербич (Бийол, 67) Гнезда Черин Шешко (Шпорар, 67) Целар (Чрнигой, 66)
Предупреждения
Торстведт 76’  -  Стоянович 1’, Шпорар 90+1’
Удаления
Блажич 63’
Судьи
Вериссиму (Португалия)
Лига наций B. Группа 4
09 июн, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
0:1
Сербия
Голы
Йович, 45+3 (0:1)
Швеция
Ульсен Экдаль Нильссон (Куртулус, 42) Андерссон Аугустинссон Классон (Гудмундссон, 77) Каюсте Сванберг Ольссон (Форсберг, 77) Куайзон Эланга (Дьекереш, 86)
Сербия
Дмитрович Павлович Миленкович Терзич (Радоньич, 64) Велькович Гудель Тадич Милинкович-Савич Лазович (Костич, 63) Йович (Лукич, 78) Джуричич (Рачич, 70)
Предупреждения
Сванберг 34’, Ольссон 42’  -  Гудель 28’, Джуричич 36’, Павлович 60’, Рачич 90’
Судьи
Виссер (Бельгия)

Норвегия стала самой невезучей командой вечера. В конце первого тайма гол Кинга отменили из-за сантиметрового офсайда. Затем Холанн и Серлот с нескольких метров головой били именно туда, где находился Облак, а Эдегор со штрафного попал в перекладину. Не помогло даже удаление Блажича, который на 63-й минуте сбил убегавшего к воротам Холанна.

В итоге, сохранив за собой первое место, норвежцы позволили сербам сократить отставание до одного очка. Балканская команда явно поймала кураж после разгрома словенцев в прошлом туре, тогда как Швеция выглядит очень бледно. Хотя в Стокгольме все могло пойти иначе, если бы мяч не свалился с ноги находившегося в отличной позиции Классона. Однако бывший краснодарец промахнулся, а в добавленное к первому тайму время очередной угловой в исполнении Тадича закончился скидкой Павловича на не промахнувшегося из площади ворот Йовича.

Группа B4

И

В

Н

П

М

О

Норвегия

4

2

1

0

3-1

7

Сербия

3

2

0

1

5-2

6

Швеция

3

1

0

2

3-3

3

Словения

3

0

1

2

1-6

1

Великолепная Грузия

Лига С

Лига наций C. Группа 4
09 июн, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
0:3
Грузия
Голы
Зивзивадзе, 52 (0:1), Кварацхелия, 62 (0:2), Китейшвили, 84 (0:3)
Македония
Димитриевски Ашковски Муслиу Алиоски Велковски Эльмас (Тодороски, 79) Барди Чурлинов Ристовски (Бабунски, 72) Спировски (Миовски, 71) Трайковски (Николов, 59)
Грузия
Мамардашвили Какабадзе (Казаишвили, 83) Хочолава Кашия Кверквелия Абурджания (Китейшвили, 61) Кварацхелия (Лобжанидзе, 83) Давиташвили (Мамучашвили, 71) Квеквескири Зивзивадзе (Микаутадзе, 72) Цитаишвили
Предупреждения
Велковски 39’, Барди 74’, Бабунски 82’  -  Какабадзе 21’, Зивзивадзе 45’, Кверквелия 74’
Судьи
Райншрайбер (Израиль)

Грузии после двух крупных побед удалось доказать неслучайность своих успехов в гостях у самого сильного соперника по группе. Причем именно Македония не пустила грузинскую команду на исторический для балканской сборной Евро-2020. В итоге парни Вилли Саньоля справились с атаками хозяев в первом тайме, а вторую половину началась с гола Зивзивадзе.

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия (слева) празднует свой гол в ворота Македонии с партнерами по команде. Фото Reuters
Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия (слева) празднует свой гол в ворота Македонии с партнерами по команде.
Фото Reuters

Было удивительно, что передачу с левого фланга отдавал не Кварацхелия, но в этот вечер Хвича проявил себя в центре. Раскачав финтами своего оппонента в нескольких метрах от штрафной, он мощно пробил и от руки Димитриевски мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Бывший игрок «Рубина» был близок к своей норме в этой Лиге наций, однако голевой передачи его лишил офсайд. Это, впрочем, не имеет принципиального значения. Главное, что забившая в трех матчах 12 мячей Грузия лидирует с тремя победами из трех возможных.

Группа 4

И

В

Н

П

М

О

Грузия

3

3

0

0

12-2

9

Сев.Македония

3

1

1

1

3-4

4

Болгария

3

0

2

1

4-7

2

Гибралтар

3

0

1

2

1-7

1

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