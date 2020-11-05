«Возвращайся скорее, Саша». Сборная России поддержала Головина

Официальный Twitter сборной России пожелал скорейшего восстановления полузащитнику «Монако» Александру Головину, который продолжается восстанавливаться после травмы.

«Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем», — подписала пост пресс-служба сборной.

В нынешнем сезоне лиги 1 Головин провел два матча, в которых отдал одну результативную передачу.