«Возвращайся скорее, Саша». Сборная России поддержала Головина
18:16
Официальный Twitter сборной России пожелал скорейшего восстановления полузащитнику «Монако» Александру Головину, который продолжается восстанавливаться после травмы.
«Возвращайся скорее, Саша. Мы тебя очень ждем», — подписала пост пресс-служба сборной.
В нынешнем сезоне лиги 1 Головин провел два матча, в которых отдал одну результативную передачу.
Головин продолжает восстановление после травмы. Возвращайся скорее, Саша. Мы очень ждём ??#НашиПарни pic.twitter.com/z5uJpIJsJD— Сборная России (@TeamRussia) November 5, 2020
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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