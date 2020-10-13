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«Во время матча все думают, как сыграть конкретную игру». Черчесов — о рейтинге и задачах в Лиге наций

13:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группы 3 дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) отметил, что держит в голове турнирное положение команд и рейтинг ФИФА. Однако — только до и после встречи.

«Мы держим в голове и рейтинг, и Лигу наций. Есть игра — во время нее никто не думает об этом. Но ситуацию мы знаем. Во время матча все думают, как сыграть конкретную игру. Есть турнирная стратегия. У нас 7 очков, у соперника — 6. Все ясно», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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