Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец прокомментировал победу национальной команды с Венгрией (3:2) в Лиге наций.

— Я думаю, что оценивать сборную России на этом этапе можно как команду, которая имеет достаточное преимущество перед соперниками, — начал Бышовец. — Хотя было видно, что сборная Венгрии после матча с Турцией, не имея достаточного подготовительного периода, не сумела восстановиться. У нас достаточно преимуществ и в игровом, в подготовке и в выборе тактики. Когда сборная Венгрии с Турцией имела возможности для контратак, то сейчас у них таких возможностей было меньше, ну и, конечно, ошибки в обороне Венгрии привели к голам.

Потеря концентрации, нужно искать в психологическом состоянии, когда соперник бесплоден в атаках и ограничен в возможностях. При счете 3:0 вот такое отсутствие концентрации на фоне неуважения к сопернику и приводит вот к тем ошибкам, которые мы видели в определенном промежутке матча. Венгрия могла свести матч вничью. Нужно отдать должное тренеру Венгрии Росси, который в определенный момент сделал нужные свежие замены. И выход игроков создал возможность для контратак. Это было и неожиданно для наших игроков.

Практически все сыграли до определенного момента на хорошем уровне. Можно говорить о Миранчуке — в первом тайме был достаточно убедителен. В целом выбранная структура игры подразумевала командные действия, и они в целом удались. Лишили соперника пространства. Имели возможности увеличить счет.

Некоторые проблемы возникают в центре обороны, при Семенове и при его замене.

Видно, что это проблема. Не думаю, что есть какая-то необходимость, что-то резко менять. Вообще Лига наций — это турнир экспериментов у других команд и молодежь в составе. К этому не нужно относиться и критически. Если речь идет о подмене из молодежной сборной, то матчи с Болгарией и с Польшей — их значимость подразумевала, что привлекать их не было необходимости. Тем более те, кто был, тоже не использовались, было отдано предпочтение старой гвардии. (Антон Шабанов)