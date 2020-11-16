Венгрия сыграла вничью с Сербией, благодаря чему Россия осталась на первом месте в группе

Сборная Венгрии в матче Лиги наций сыграла вничью с Сербией со счетом 1:1.

На гол Неманьи Радоньича венгры ответили точным ударом Жолта Кальмара.

После этого матча Венгрия с 8 очками занимает второе место в группе 3, Сербия с 3 очками — на четвертой строчке. Россия с 8 очками лидирует в группе по дополнительным показателям.

Лига наций B

Группа 3

Венгрия — Сербия — 1:1 (1:1)

Голы: Радоньич, 17 (0:1). Кальмар, 39 (1:1).

Венгрия: Дибус, Ланг, Беше (Шафер, 78), Ботка, Кечкеш, Кальмар, Надь, Собослои (Дьюрчо, 78), Шигер (Него, 58), Н.Николич (Кеньвеш, 57), Холендер (Хандья, 68).

Сербия: Дмитрович, Спаич, Миленкович, Тадич (Милинкович-Савич, 79), Лазович (Гачинович, 57), Гудель, Ристич (Младенович, 62), Лукич, Максимович (Груич, 62), Радоньич (Влахович, 79), Йович.

Предупреждения: Максимович, 31. Лукич, 46. Шигер, 51. Спаич, 64.

Судья: Нюберг (Швеция).

15 ноября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».