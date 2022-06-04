В Париже во время матча Франция — Дания задержали 39 человек

Полиция Парижа задержала 39 человек около стадиона «Стад де Франс» во время матча Лиги наций между Францией и Данией (1:2).

«Полиция и жандармы, обеспечивавшие порядок вокруг «Стад де Франс» и на транспорте, провели 39 задержаний», — сообщила префектура полиции в Twitter.

При этом один случай связан с попыткой кражи телефона и банковской карты у датского болельщика в метро, еще один — с попыткой пробраться на территорию стадиона в обход пропускных пунктов.

Ранее в УЕФА принесли извинения за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже.

В следующем матче текущего розыгрыша Лиги наций Франция встретися с Хорватией. Встреча состоится 6 июня.