Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча Лиги наций с Хорватией (3:0).

«У нас были проблемы в первые 25 минут, но перед перерывом мы вышли вперед, и это пошло нам на руку. Во втором тайме мы играли очень здорово и забили два потрясающих гола. Могли забить и больше. Я очень доволен», — приводит Рангника официальный сайт УЕФА.

Это была первая игра австрийской команды при Ральфе Рангнике на посту главного тренера. В следующем матче Австрия сыграет с Данией 6 июня. Хорватия в этот же день встретится с Францией.