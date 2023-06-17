Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Игры
Главная
Футбол
Лига наций

17 июня, 23:03

Унаи Симон: «Модрич — это и есть футбол»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь сборной Испании Унаи Симон высказался о капитане национальной команды Хорватии Луке Модриче в преддверии финала Лиги наций-2023.

«Модрич — это и есть футбол. Он является определением этого. Ему скоро исполнится 38, и он не перестанет бегать, не теряя при этом свои лучшие качества. Он выглядит на 25 лет и играет на самом высоком уровне в «Реале». Он одаренный футболист, и играть против него одно удовольствие, хотя это может и не показаться таковым», — приводит Football Espana слова Симона.

В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Хорватии. Матч между командами пройдет 18 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/06/17/unai-simon-luka-modric
Лука Модрич
Унаи Симон
Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
2
Читайте также
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Украина — Шотландия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Ирландия — Армения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Сербия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швеция — Словения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Португалия — Испания: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Англия — Германия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Венгрия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Дания — Франция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Бельгия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Австрия — Хорватия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Польша: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Азербайджан — Казахстан: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Словакия — Белоруссия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Чехия — Португалия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Испания — Швейцария: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Швеция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Словения — Норвегия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Армения — Украина: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Англия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Германия — Венгрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Франция — Австрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Польша — Нидерланды: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига наций-2023, «Финал четырех»: Испания — Италия, Нидерланды — Хорватия
Хоселу: «Модрич бежит и борется так, словно пытается выиграть свой первый трофей»
Ливакович — о матче с Нидерландами: «Гол в компенсированное время нас шокировал»
Нападающий сборной Испании Хоселу рассказал о победном голе в ворота Италии в Лиге наций
Булыкин назвал сборную Испании фаворитом финала Лиги наций
Иммобиле — о поражении от сборной Испании: «Результат, который оставляет неприятное послевкусие»
Бонуччи: «Я не знаю, что произошло. Испания прижала нас к своей половине»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Манчини оценил выступление сборной Италии в Лиге наций
Новости
RSS RSS
Все новости