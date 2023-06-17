Унаи Симон: «Модрич — это и есть футбол»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон высказался о капитане национальной команды Хорватии Луке Модриче в преддверии финала Лиги наций-2023.

«Модрич — это и есть футбол. Он является определением этого. Ему скоро исполнится 38, и он не перестанет бегать, не теряя при этом свои лучшие качества. Он выглядит на 25 лет и играет на самом высоком уровне в «Реале». Он одаренный футболист, и играть против него одно удовольствие, хотя это может и не показаться таковым», — приводит Football Espana слова Симона.

В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Хорватии. Матч между командами пройдет 18 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.