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Сегодня, 19:30

Манчини оценил выступление сборной Италии в Лиге наций

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал выступление команды в Лиге наций.

«В этом отборочном этапе Лиги Наций играли молодые игроки. Новый путь сборной уже начался, потому что выйти в финальную стадию Лиги Наций с группой молодых игроков непросто. Мы во второй раз вышли в эту стадию турнира, где играют лучшие команды», — приводит слова Манчини Football Italia.

В полуфинале Лиги наций сборная Италии проиграла Испании (1:2). Команда Манчини встретится с Нидерландами в матче за третье место. Игра пройдет 18 июня.

Источник: Football Italia
Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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