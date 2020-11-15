Турция — Россия: прямая трансляция матча
В воскресенье, 15 ноября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная Турции на своем поле примет команду России. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В первой встрече группы 3 Лиги В команды сыграли вничью — 1:1. Команда Станислава Черчесова на данный момент лидирует в группе, набрав 8 очков в 4 встречах.
Следить за матчем Турция — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
Видеотрансляция матча Турция — Россия
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.