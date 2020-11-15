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Турция — Россия: прямая трансляция матча

18:00
Россия сыграет против Турции в матче Лиги наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия сыграет против Турции в матче Лиги наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 15 ноября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная Турции на своем поле примет команду России. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первой встрече группы 3 Лиги В команды сыграли вничью — 1:1. Команда Станислава Черчесова на данный момент лидирует в группе, набрав 8 очков в 4 встречах.

Следить за матчем Турция — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Турция — Россия

Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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