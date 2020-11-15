Россия в меньшинстве проиграла Турции в Лиге наций
Сборная России в гостевом матче Лиги наций уступила Турции (2:3).
Счет открыл Денис Черышев. На 24-й минуте россияне остались в меньшинстве после удаления Андрея Семенова. Хозяевам понадобилось всего 8 минут, чтобы сравнять счет и выйти вперед. В начале второго тайма Россия пропустила третий мяч с пенальти, а Далер Кузяев отыграл один гол.
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В среду, 18 ноября, Россия проведет заключительный матч Лиги наций — на выезде с Сербией. Роман Зобнин и Федор Кудряшов пропустят встречу из-за перебора желтых карточек.
Лига наций В
Группа 3
Голы: Черышев, 11 (0:1). Кенан Караман, 26 (1:1). Дженгиз Юндер, 32 (2:1). Дженк, 51 — с пенальти (3:1). Кузяев, 57 (3:2).
Турция: Гюнок, Зеки Челик (Озан Кабак, 65), Каан Айхан, Мерих Демирал, Джанер Эркин, Дженгиз Юндер (Дениз Тюрюч, 64), Окай Йокушлу, Озан (Махмут Текдемир, 86), Хакан Чалханоглу (Юсуф Языджи, 86), Кенан Караман, Дженк (Ирфан Кахведжи, 80).
Россия: Гильерме, Кузяев (Ант.Миранчук, 70), Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ал.Миранчук (Ионов, 79), Зобнин (Фомин, 79), Оздоев, Черышев (Караваев, 37), Заболотный (Ерохин, 70).
Предупреждения: Мерих Демирал, 49. Зобнин, 54. Дженк, 55. Джикия, 55. Дженгиз Юндер, 58. Кудряшов, 73. Фомин, 89.
Удаление: Семенов, 24 (фол последней надежды).
Судьи: Марчиняк. Сейка, Сокольницки (все — Польша).
15 ноября. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».
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