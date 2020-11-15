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Пенальти в ворота сборной России назначен ошибочно. Что творит польский судья?!

21:16
Турция провела третий гол со спорного пенальти. Фото Reuters
Турция провела третий гол со спорного пенальти. Фото Reuters
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На 50-й минуте матча Лиги наций Турция — Россия в еще одном ключевом эпизоде допустил ошибку польский арбитр Шимон Марчиняк. Он усмотрел фол в действиях Далера Кузяева, который в подкате выбил мяч и не нарушил правила в борьбе с Озаном Туфаном.

В середине первого тайма поляк ошибочно удалил Андрея Семенова за лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр Бобров)

Трансляция матча Турция — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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