Пенальти в ворота сборной России назначен ошибочно. Что творит польский судья?!
На 50-й минуте матча Лиги наций Турция — Россия в еще одном ключевом эпизоде допустил ошибку польский арбитр Шимон Марчиняк. Он усмотрел фол в действиях Далера Кузяева, который в подкате выбил мяч и не нарушил правила в борьбе с Озаном Туфаном.
В середине первого тайма поляк ошибочно удалил Андрея Семенова за лишение соперника явной возможности забить гол. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.