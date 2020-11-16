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Трахтенберг: «Судья Марчиняк вышел на поле в матче Турция — Россия с топором»

14:23
Шимон Марчиняк. Фото Reuters
Шимон Марчиняк. Фото Reuters
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Легендарный журналист, бывший глава пресс-службы «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг, который сейчас занимает должность консультанта Департамента красно-белых по связям с общественностью, отреагировал на работу польского арбитра Шимона Марчиняка в игре Лиги наций Турция — Россия (2:3).

Напомним, что судья в спорной ситуации удалил в середине первого тайма защитника Семенова за «фол последней надежды», а втором ошибочно назначил пенальти в ворота Гильерме.

— Шимон Марчиняк «по рассеянности» вышел вчера на поле с топором вместо свистка, который, по роковой ошибке, когда-то впервые дали ему в руки. Оправдывать произвол поляка симпатиями Коллины — удар по репутации итальянца. Сташевски же (польский журналист, рассказавший «СЭ» об отношении Коллины к Марчиняку) ярчайший представитель 2-й по древности профессии, — написал Трахтенберг в своем Twitter.

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