Легендарный журналист, бывший глава пресс-службы «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг, который сейчас занимает должность консультанта Департамента красно-белых по связям с общественностью, отреагировал на работу польского арбитра Шимона Марчиняка в игре Лиги наций Турция — Россия (2:3).

Напомним, что судья в спорной ситуации удалил в середине первого тайма защитника Семенова за «фол последней надежды», а втором ошибочно назначил пенальти в ворота Гильерме.

— Шимон Марчиняк «по рассеянности» вышел вчера на поле с топором вместо свистка, который, по роковой ошибке, когда-то впервые дали ему в руки. Оправдывать произвол поляка симпатиями Коллины — удар по репутации итальянца. Сташевски же (польский журналист, рассказавший «СЭ» об отношении Коллины к Марчиняку) ярчайший представитель 2-й по древности профессии, — написал Трахтенберг в своем Twitter.