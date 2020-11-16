Польский журналист издания Interia.pl Себастьян Сташевский в разговоре с «СЭ» рассказал о своем соотечественнике Шимоне Марчиняке, который работал на матче Лиги наций Турция — Россия (3:2). Арбитр принял несколько спорных решений.

— Марчиняк — лучший польский судья на данный момент без каких-либо сомнений, — рассказал «СЭ» Сташевский. — Он один из любимых рефери Пьерлуиджи Коллины, который возглавляет судейский комитет УЕФА. Это не официальная информация, но Коллина действительно считает Марчиняка одним из лучших судей в мире. Шимон работал на чемпионате мира, на важных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро. Важнейшие матчи чемпионата Польши такие, как «Легия» против «Леха» часто доверяют именно ему. Но периодически он ошибается. Марчиняк известен как судья, допустивший несколько крупных ошибок. Одна из его самых серьезных оплошностей произошла в России на чемпионате мира в 2018 году на игре между Швецией и Германией. Считаю, что это была одна из причин, почему в итоге он отработал не так много игр на том турнире. Еще к нему были вопросы по одному или двум матчам Лиги чемпионов, когда он не воспользовался ВАР. Это странно с учетом того, что Польша — одна из первых стран, которые начали использовать видеоповторы в своем чемпионате. Тем не менее он — отличный рефери, очень хороший открытый парень. Он открыт к взаимодействию со СМИ, никогда не прячется, всегда объясняет свои ошибки. В некоторых моментах он слишком уверенный, возможно, из-за этого иногда и допускает ошибки.

Кстати, о Коллине: Марчиняк даже немного похож на него внешне. Когда я разговаривал с Пьерлуиджи и сказал ему об этом, он улыбнулся. Коллина относится к Шимону с позитивом.

Шимон старается очень пристально следить за своей физической формой. Он выглядит, как гладиатор. Много работает в зале и много бегает. Марчиняк показывает одни из лучших результатов на судейских тестах.

— Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что Марчиняк надел футболку сборной Турции и допускал ошибки в пользу хозяев.

— Конечно, слова после матча часто бывают слишком эмоциональными. Быстров зол из-за результата. Шимон — настоящий профессионал, никогда не будет поддерживать в игре одну или другую команду. Уверен, что он не был предвзят в матче Турция — Россия. Его мечта стать первым польским судей, у которого получится отработать финал чемпионата мира или Евро. Ошибки ему точно не помогут приблизиться к этой цели. (Севастиан Терлецкий)

Свой заключительный матч Лиги наций сборная России проведет в среду, 18 ноября на выезде против Сербии. Начало — в 22.45 (мск). Для выхода из группы национальной команде нужно победить Сербию. В случае ничьей в двух матчах группы, команда Черчесова также выиграет группу.