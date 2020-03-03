Станислав Черчесов: «На бумаге у нас самая сложная группа»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги жеребьевки Лиги наций. По ее итогам национальная команда в группе 3 лиги B встретится с Сербией, Турцией и Венгрией.

1-й тур пройдет с 3 по 5 сентября 2020-го. 2-й тур — 6-8 сентября.

— Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были, — цитирует ТАСС Черчесова. — Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи.

Только что говорил с тренером Турции (Шенолом) Гюнешем, они всегда с ним сильно играли. Я видел также, как сербы играли со сборной Украиной в отборочном цикле, были моменты, в которых украинцы были сильнее. С кем легче начинать, не знаю, дождемся календаря.