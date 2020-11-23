Решение УЕФА по матчу 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины будет вынесено в четверг, 26 ноября, сообщает украинский телеканал «Футбол1». Игра не состоялась после решения главного врача кантона Люцерна из-за вспышки коронавируса у украинской команды.

По данным источника, рассмотрение дела УЕФА проведет 25 ноября в режиме онлайн-конференции, а на следующий день будет объявлено решение.