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СМИ узнали, когда будет принято решение по отмененному матчу Швейцария — Украина

17:14
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Решение УЕФА по матчу 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины будет вынесено в четверг, 26 ноября, сообщает украинский телеканал «Футбол1». Игра не состоялась после решения главного врача кантона Люцерна из-за вспышки коронавируса у украинской команды.

По данным источника, рассмотрение дела УЕФА проведет 25 ноября в режиме онлайн-конференции, а на следующий день будет объявлено решение.

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