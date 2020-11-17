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Украина не будет отправлять второй состав на матч со Швейцарией

20:09
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Украинская ассоциация футболу сообщила в УЕФА, что у нее нет второго состава, который мог бы провести матч 6-го тура Лига наций против Швейцарии.

Ранее УЕФА отменил встречу из-за вспышки коронавируса у украинцев и запрете местных властей проводить встречу.

Ранее стало известно еще о трех новых случаях заражения коронавирусом у украинцев. Теперь судьбу встречи может решить жеребьевка.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на сегодня. Начало — 22.45 (мск). Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0263-10e05d13e774-cce7ae659596-1000--ukraine-s-uefa-nations-league-fixture-with-switzerland-cannot-t/?iv=true

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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