Украина не будет отправлять второй состав на матч со Швейцарией

Украинская ассоциация футболу сообщила в УЕФА, что у нее нет второго состава, который мог бы провести матч 6-го тура Лига наций против Швейцарии.

Ранее УЕФА отменил встречу из-за вспышки коронавируса у украинцев и запрете местных властей проводить встречу.

Ранее стало известно еще о трех новых случаях заражения коронавирусом у украинцев. Теперь судьбу встречи может решить жеребьевка.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на сегодня. Начало — 22.45 (мск). Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два