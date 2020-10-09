«Скоро будет номером один». Губерниев рад видеть Сафонова в сборной
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на приглашение вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России.
«Сафонова вызвали в сборную! Матвей — блестящий вратарь, скоро будет номер 1! Вперед!», — написал Губерниев.
В пятницу, 9 октября, голкипер провел весь матч отбора на Евро-2021 в составе молодежной сборной против Эстонии (4:0).
В субботу 21-летний Сафонов вместе с национальной командой проведет предматчевую тренировку накануне встречи Лиги наций против Турции, которая состоится в Москве 11 октября.
Для голкипера «Краснодара» это дебютный вызов в основную команду сборной.
Ранее стало известно, что у голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме сомнительные результаты теста на коронавирус, поэтому его изолировали от основной группы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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