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«Скоро будет номером один». Губерниев рад видеть Сафонова в сборной

9 октября 2020, 23:08
Матвей Сафонов. Фото Пресс-служба сборной России
Матвей Сафонов. Фото Пресс-служба сборной России
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Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на приглашение вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России.

«Сафонова вызвали в сборную! Матвей — блестящий вратарь, скоро будет номер 1! Вперед!», — написал Губерниев.

В пятницу, 9 октября, голкипер провел весь матч отбора на Евро-2021 в составе молодежной сборной против Эстонии (4:0).

В субботу 21-летний Сафонов вместе с национальной командой проведет предматчевую тренировку накануне встречи Лиги наций против Турции, которая состоится в Москве 11 октября.

Для голкипера «Краснодара» это дебютный вызов в основную команду сборной.

Ранее стало известно, что у голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме сомнительные результаты теста на коронавирус, поэтому его изолировали от основной группы.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1080

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