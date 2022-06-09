9 июня Испания сыграет со Швейцарией в матче Лиги наций

В четверг, 9 июня, Швейцария сыграет с Испанией в матче группы 2 Лиги наций A. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Женев» в Женеве (Швейцария). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

5 июня швейцарцы потерпели разгромное поражение от Португалии (0:4), а Красная фурия сыграла вничью с Чехией (2:2).

В последних пяти личных встречах Испания обыгрывала Швейцарию дважды, одна победа на счету у крестоносцев, еще два матча завершились вничью.