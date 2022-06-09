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Швейцария — Испания: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

9 июня Испания сыграет со Швейцарией в матче Лиги наций
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.
Фото Global Look Press

В четверг, 9 июня, Швейцария сыграет с Испанией в матче группы 2 Лиги наций A. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Женев» в Женеве (Швейцария). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30 (мск).

5 июня швейцарцы потерпели разгромное поражение от Португалии (0:4), а Красная фурия сыграла вничью с Чехией (2:2).

В последних пяти личных встречах Испания обыгрывала Швейцарию дважды, одна победа на счету у крестоносцев, еще два матча завершились вничью.

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Испания

Сборная Испании по футболу
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