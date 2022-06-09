Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 20:37

Португалия — Чехия: стартовые составы. Роналду и Кухта начнут матч с первых минут

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура Лиги наций Португалии против Чехии. Чешский нападающий Ян Кухта, играющий за «Локомотив», начнет встречу с первых минут. Форвард португальцев Криштиану Роналду также выйдет на поле со стартовым свистком.

Стартовый состав Португалии: Кошта, Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру, Гедеш, Карвалью, Невеш, Роналду, Жота, Силва.

Стартовый состав Чехии: Станек, Матею, Брабец, Зима, Гавел, Садилек, Соучек, Цоуфал, Гложек, Кухта, Лингр.

Матч Португалия — Чехия пройдет сегодня, 9 июня, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Криштиану Роналду
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Ян Кухта
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду поделился ожиданиями от матча Португалии с Чехией

Швейцария — Испания: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости