Португалия — Чехия: стартовые составы. Роналду и Кухта начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура Лиги наций Португалии против Чехии. Чешский нападающий Ян Кухта, играющий за «Локомотив», начнет встречу с первых минут. Форвард португальцев Криштиану Роналду также выйдет на поле со стартовым свистком.

Стартовый состав Португалии: Кошта, Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру, Гедеш, Карвалью, Невеш, Роналду, Жота, Силва.

Стартовый состав Чехии: Станек, Матею, Брабец, Зима, Гавел, Садилек, Соучек, Цоуфал, Гложек, Кухта, Лингр.