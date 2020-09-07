Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Шунин по праву занял место в воротах». Черчесов — о новом вратаре в сборной России

15:15
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о дебютных матчах Антона Шунина за национальную команду. Россия обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2) в матчах Лиги наций.

— Было две игры, мы четко понимали, кто в лучшем состоянии. Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах. Можно было выручить или нет? Спокойно обсудим, но ситуации были сложные. Никаких волнений у меня не было, пульс не поднимался, когда били по нашим воротам, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13715
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Венгрией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир