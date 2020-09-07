Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о дебютных матчах Антона Шунина за национальную команду. Россия обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2) в матчах Лиги наций.

— Было две игры, мы четко понимали, кто в лучшем состоянии. Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занял место в воротах. Можно было выручить или нет? Спокойно обсудим, но ситуации были сложные. Никаких волнений у меня не было, пульс не поднимался, когда били по нашим воротам, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».