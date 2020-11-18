«Сочи» в официальном Twitter в шутку объяснил выход Антона Заболотного в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии. Один из пользователей выразил недоумение составом, написав: «Почему Заболотный?».

«Потому что легендарный!» — ответил аккаунт «Сочи».

Потому что легендарный! — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 18, 2020

Трансляция матча Сербия — Россия