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Сербия — Россия: в «Сочи» объяснили, почему Заболотный играет в стартовом составе

23:07
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«Сочи» в официальном Twitter в шутку объяснил выход Антона Заболотного в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии. Один из пользователей выразил недоумение составом, написав: «Почему Заболотный?».

«Потому что легендарный!» — ответил аккаунт «Сочи».

Трансляция матча Сербия — Россия

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