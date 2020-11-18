Сербия — Россия: в «Сочи» объяснили, почему Заболотный играет в стартовом составе
23:07
«Сочи» в официальном Twitter в шутку объяснил выход Антона Заболотного в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии. Один из пользователей выразил недоумение составом, написав: «Почему Заболотный?».
«Потому что легендарный!» — ответил аккаунт «Сочи».
Потому что легендарный!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 18, 2020
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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