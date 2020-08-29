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Сборная России проводит первую тренировку с ноября. На поле — три футболиста

18:26
Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Далер Кузяев. Фото Twitter сборной России
Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Далер Кузяев. Фото Twitter сборной России
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Сборная России провела первую тренировку с ноября 2019 года. Национальная команда готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

На данный момент в расположении сборной всего три футболиста — защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.

«Первая тренировка с ноября. На поле много свободных зон», — говорится в сообщении сборной в Telegram.

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