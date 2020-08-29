Сборная России проводит первую тренировку с ноября. На поле — три футболиста
18:26
Сборная России провела первую тренировку с ноября 2019 года. Национальная команда готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
На данный момент в расположении сборной всего три футболиста — защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.
«Первая тренировка с ноября. На поле много свободных зон», — говорится в сообщении сборной в Telegram.
??? pic.twitter.com/ARaSqyAQao— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020
August 29, 2020
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