Сборная России провела первую тренировку с ноября 2019 года. Национальная команда готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

На данный момент в расположении сборной всего три футболиста — защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.

«Первая тренировка с ноября. На поле много свободных зон», — говорится в сообщении сборной в Telegram.