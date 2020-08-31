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Сборная России готовится к Сербии. Уже не вшестером

12:18
Сборная России на базе в Новогорске. Фото Twitter сборной России
Сборная России на базе в Новогорске. Фото Twitter сборной России
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Игроки сборной России продолжают готовиться в Новогорске к сентябрьским матчам Лиги наций. Официальный Twitter национальной команды выложил кадры тренировок вратарей, а также занятия в тренажерном зале.

Накануне россияне занимались на базе вшестером, поскольку еще не все игроки завершили матчи чемпионата.

3 сентября Россия сыграет дома с Сербией, а 6 сентября — на выезде с Венгрией.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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