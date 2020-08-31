Сборная России готовится к Сербии. Уже не вшестером

Игроки сборной России продолжают готовиться в Новогорске к сентябрьским матчам Лиги наций. Официальный Twitter национальной команды выложил кадры тренировок вратарей, а также занятия в тренажерном зале.

Занятие в тренажерном зале ? pic.twitter.com/VSuA4iouRA — Сборная России (@TeamRussia) August 31, 2020

Накануне россияне занимались на базе вшестером, поскольку еще не все игроки завершили матчи чемпионата.

3 сентября Россия сыграет дома с Сербией, а 6 сентября — на выезде с Венгрией.