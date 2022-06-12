Росси: «Никто не может быть уверен, что наберет очки против сборной Венгрии»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:1).

«Ребята сыграли очень хорошо. Это было непросто, требовало много сил. Моя команда показала очень важные навыки. Мы можем быть довольны результатом, но хотим улучшить владение мячом. Самое главное, что никто не может быть уверен, что наберет очки против нас, и они должны проявить уважение к нашей команде. Мы показали, что можем бежать, сражаться, отдавать сердце и душу. Что мне больше всего нравится в игроках — они никогда не сдаются», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Венгрия набрала 4 очка и занимает второе место в группе. Германия расположилась на третьей строчке (3 очка).