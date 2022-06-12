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Сегодня, 05:06

Пессина — о ничьей с Англией: «Сборная Италии могла победить, так как создала больше моментов»

Пессина считает, что сборная Италии в матче с Англией была ближе к победе
Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина подвел итоги матча Лиги наций против Англии (0:0).

«В таких матчах тактика на игру часто уходит на второй план. Нужно быть очень внимательными и следить, когда соперник собирается атаковать, после чего закрывать эти зоны. Мы провели хороший матч, вполне могли победить, так как создали больше моментов. Но отправимся домой с одним очком, что тоже неплохо», — приводит слова Пессины официальный сайт УЕФА.

Англия после трех туров занимает последнее место в 3-й группе дивизиона А. Команда в трех встречах набрала только 2 очка. Италия сохраняет первую строчку, имея в активе 5 очков.

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
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