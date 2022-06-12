Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:1).

«У нас было больше шансов на победу, если посмотреть на последние 20-25 минут. Не стоит считать этот стакан наполовину полным, но когда ты так близок к победе, после всегда возникает ощущение «а что если». Мы хорошо владели мячом в первом тайме, хорошо оборонялись во втором, а в концовке у нас были возможности забить», — приводит слова Гулачи официальный сайт УЕФА.

Венгрия набрала 4 очка и занимает второе место в группе. Германия расположилась на третьей строчке (3 очка).