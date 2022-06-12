Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 03:40

Гулачи — о ничьей со сборной Германии: «У Венгрии было больше шансов на победу»

Гулачи считает, что у Венгрии было больше шансов победить Германию
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:1).

«У нас было больше шансов на победу, если посмотреть на последние 20-25 минут. Не стоит считать этот стакан наполовину полным, но когда ты так близок к победе, после всегда возникает ощущение «а что если». Мы хорошо владели мячом в первом тайме, хорошо оборонялись во втором, а в концовке у нас были возможности забить», — приводит слова Гулачи официальный сайт УЕФА.

Венгрия набрала 4 очка и занимает второе место в группе. Германия расположилась на третьей строчке (3 очка).

Петер Гулачи
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
0
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюмфрис: «Нереализованный пенальти в матче с Польшей — часть игры. Депай потрясающий игрок»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости