Роналду отреагировал на разгромную победу Португалии в матче со Швейцарией в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своей соцсети поделился эмоциями после победы команды в матче второго тура Лиги наций против Швейцарии (4:0). В этой встрече 37-летний игрок оформил дубль.

«Очень важная победа в нашем путешествии. Горд и уверен в этой группе. Мы приложили много усилий, чтобы дать португальцам то, чего мы так желаем: победы и убедительные выступления. Ощущение, что сезон подходит к концу, но на самом деле... он только начинается!» — написал футболист.

Роналду обновил рекорд по голам за сборную. На счету португальца 117 голов в 188 матчах.

Таким образом Португалия вышла на первое место группы 2 лиги А с 4 очками. Швейцария — последняя.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией 9 июня. Швейцария — с Испанией 9 июня.